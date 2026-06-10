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Protest în Japonia după ce Donald Trump a publicat un clip IA în care apare ca Naruto

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   16:30
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Protest în Japonia după ce Donald Trump a publicat un clip IA în care apare ca Naruto
Hepta/Trump își pierde credibilitatea pe plan internațional

O petiție online lansată în Japonia a strâns aproape 20.000 de semnături din partea fanilor de manga și anime, care îi cer președintelui SUA, Donald Trump, și Casei Albe să înceteze utilizarea personajelor în conținut cu caracter politic.

Petiția, lansată inițial în martie, a fost relansată marți, după ce sâmbătă, pe platforma Truth Social, președintele a publicat un videoclip în care este prezentat sub forma personajului Naruto Uzumaki, relatează AFP.

Controversa nu este una nouă. În luna martie, Casa Albă a publicat o postare care combina imagini ale unor lovituri militare americane asupra Iranului cu secvențe din filme și seriale populare, inclusiv din franciza manga și anime „Yu-Gi-Oh!”.

Relansarea petiției a fost descrisă de organizatori drept „urgentă”, cu scopul de a aduce preocupările fanilor în atenția deținătorilor drepturilor de autor asupra acestor opere.

Prin această petiție, fanii își exprimă profunda îngrijorare cu privire la distorsionarea mesajului original al creațiilor artistice.

„Timp de mulți ani, aceste lucrări au inspirat publicul din întreaga lume, transmițând valori precum curajul, prietenia și perseverența. Din acest motiv, mulți fani sunt îngrijorați atunci când imaginile din aceste lucrări par a fi folosite în contexte politice sau militare care pot diferi de intențiile creatorilor originali sau ale deținătorilor de drepturi”, se arată în petiție.

 

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: donald trump Naruto protest japonia
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