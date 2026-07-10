Scene fără precedent în Ucraina. Revoltă împotriva recrutării militare la Liov, după ce sute de oameni au răsturnat un vehicul al armatei

Evenimentele au pornit de la o simplă verificare a documentelor unui bărbat aflat pe stradă, însă au degenerat rapid într-o confruntare care a atras sute de oameni și a determinat intervenția autorităților, potrivit Kyiv Independent.

Imaginile surprinse la fața locului, devenite virale pe rețelele sociale, arată mulțimea înconjurând un vehicul militar, scandând „Rușine!”, înainte de a-l răsturna și de a-i distruge geamurile. În alte secvențe video, un militar este împins și agresat de persoane care încearcă să-i smulgă uniforma.

Incidentul readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile probleme ale Ucrainei: mobilizarea militară, într-un moment în care armata are nevoie de noi efective pentru a susține frontul împotriva invaziei ruse.

????????‼️???? Lviv residents rebelled against forced mobilization!



A big group of people came together and beat up military recruiters and destroyed their cars.



Mobilization gets harder for the Ukranian army pic.twitter.com/dbLfaq90qN — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 9, 2026

Cum a început confruntarea din Liov

Potrivit Centrului Teritorial de Recrutare din regiunea Liov, conflictul a izbucnit după ce militarii au oprit un bărbat de 30 de ani pentru verificarea documentelor de evidență militară. Autoritățile susțin că acesta fusese deja mobilizat și se afla în încălcarea obligațiilor privind înregistrarea militară.

În timp ce bărbatul era reținut pentru efectuarea unei expertize medicale militare, alte echipe ale centrului de recrutare au rămas la fața locului. În scurt timp, mai multe persoane au început să înconjoare vehiculul militar, iar atmosfera s-a transformat într-o confruntare violentă.

Numărul participanților a crescut rapid până la aproximativ 200 de persoane, iar protestul s-a prelungit până târziu în noapte.

În urma incidentului, un adjunct al șefului unui departament de poliție din Liov a fost rănit, suferind inclusiv traumatisme la nivelul capului. Serviciul de Securitate al Ucrainei și Poliția Națională au deschis anchete, iar un tânăr de 23 de ani a fost reținut fiind suspectat că a participat la blocarea și distrugerea vehiculului militar.

Arestări după agresarea unei patrule de recrutori militari în oraşul Liov Autorităţile ucrainene au anunţat vineri arestarea mai multor persoane din rândul cetăţenilor care au atacat miercuri în oraşul Liov o patrulă de recrutori ai armatei care încercau să mobilizeze cu forţa un tânăr, relatează agenţia EFE.



Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat joi o primă arestare, iar vineri alte patru, toţi bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 45 de ani, dintre care unul era deja căutat ca dezertor pentru părăsirea neautorizată a unităţii militare. Potrivit justiţiei ucrainene, aproximativ 200 de civili au fost implicaţi în acest incident.



Atacul asupra patrulei de ofiţeri recrutori a fost surprins în mai multe videoclipuri distribuite pe reţelele de socializare. Imaginile arată un grup de zeci de persoane vandalizând un vehicul al recrutorilor, a căror misiune este să patruleze pe străzi în căutarea de bărbaţi ce pot fi supuşi mobilizării şi care sunt urcaţi cu forţa în astfel de vehicule dacă se împotrivesc.



Unii martori au declarat presei ucrainene că, înaintea atacului asupra acestei patrule, ofiţerii recrutori au bătut un bărbat pentru a-l duce cu forţa la biroul de încorporare. Imaginile mai arată o mulţime care înregistrează cu telefoanele mobile cum vehiculul patrulei este înconjurat, distrus şi în final răsturnat pe carosabil, în aplauzele celor prezenţi, potrivit Agerpres.

Zelenski condamnă atacurile asupra militarilor

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat imediat după incidente, afirmând că atacurile asupra militarilor ucraineni reprezintă un semnal extrem de îngrijorător.

Liderul ucrainean a declarat că este inacceptabil ca persoane aflate în uniformă militară să fie agresate chiar de cetățenii pe care îi apără și a subliniat că astfel de comportamente nu trebuie tolerate.

Și Ministerul Apărării de la Kiev a condamnat ferm violențele, precizând că mobilizarea reprezintă un element esențial pentru apărarea țării, chiar dacă metodele de aplicare trebuie îmbunătățite.

Oficialii au avertizat că asemenea confruntări avantajează exclusiv Rusia, deoarece amplifică tensiunile interne și oferă material propagandistic adversarului.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi, a calificat incidentele drept „foarte grave”, subliniind că aproximativ 58.000 de locuitori ai orașului luptă în prezent pe front.

Experții avertizează asupra unui risc pentru securitatea națională

Yurii Honcharenko, președintele Clubului de Securitate al Ucrainei, consideră că evenimentele de la Liov ar putea marca o schimbare periculoasă.

În opinia sa, problema mobilizării nu mai este doar una socială sau politică, ci riscă să devină o amenințare directă la adresa securității naționale dacă autoritățile nu gestionează eficient situația.

Expertul afirmă că rezistența organizată împotriva propriilor structuri militare rămâne încă un fenomen marginal, însă avertizează că lipsa unor măsuri clare ar putea încuraja repetarea unor incidente similare.

Acesta insistă că eventualele sancțiuni trebuie aplicate transparent, în limitele legii, pentru a evita apariția unor acte de răzbunare sau a unor represalii informale.

Militarii cer reformarea sistemului de mobilizare

Mai mulți soldați ucraineni au reacționat după apariția imaginilor din Liov, exprimându-și nemulțumirea față de faptul că întreaga responsabilitate pentru problemele mobilizării este atribuită exclusiv centrelor teritoriale de recrutare.

Pavlo Iurîneț, militar originar din Liov care servește în Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, susține că autoritățile au eșuat în gestionarea procesului de mobilizare, însă militarii din teren suportă întreaga presiune publică.

El amintește că armata are nevoie de personal nu doar pe linia frontului, ci și în logistică, administrație și alte structuri de sprijin, iar demonizarea tuturor militarilor nu contribuie la rezolvarea crizei.

Aceeași opinie este împărtășită și de parlamentarul Roman Lozînskîi, care a afirmat că generalizarea acuzațiilor la adresa tuturor angajaților centrelor de recrutare este nedreaptă și servește intereselor Rusiei.

Autoritățile pregătesc modificări ale sistemului de recrutare

Experții în securitate susțin că simpla pedepsire a celor implicați în incidente nu va rezolva problema de fond.

Potrivit lui Yurii Honcharenko, Ministerul Apărării lucrează deja la reformarea procesului de mobilizare. Una dintre variantele analizate presupune ca verificările din spațiul public să fie efectuate exclusiv de poliție, iar personalul militar să nu mai fie implicat direct în astfel de acțiuni.

Specialiștii consideră că această schimbare ar reduce tensiunile dintre civili și militari, deoarece polițiștii și trupele Gărzii Naționale sunt instruiți să gestioneze conflictele și situațiile de rezistență fizică.

În paralel, autoritățile intenționează să continue reforma sistemului militar, inclusiv prin stabilirea unor reguli mai clare privind durata serviciului și demobilizarea soldaților care luptă de mai mulți ani.

Experții avertizează că încrederea populației poate fi recâștigată doar dacă statul își respectă promisiunile și oferă un sistem predictibil, în care cetățenii să știe cât timp vor servi și în ce condiții se vor putea întoarce la viața civilă.