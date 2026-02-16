"Arcul Îndrăgostiţilor" s-a prăbuşit de Valentine's Day

„Arcul Îndrăgostiților”, unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, era folosit frecvent ca decor pentru cereri în căsătorie, poze și cărți poștale. Era nul dintre simbolurile emblematice ale regiunii Salento, una dintre cele mai vizitate zone turistice din Italia, relatează The Guardian.

„Este o lovitură devastatoare”, a declarat primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino. „Una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale litoralului nostru și ale întregii Italii a dispărut”, a adăugat acesta.

Potrivit autorităților locale, vânturile puternice, marea agitată și ploile intense din ultimele zile au slăbit treptat structura stâncii, până la prăbușirea finală de sâmbătă.

„E ca o înmormântare”, a spus consilierul pentru turism al orașului Melendugno, Francesco Stella.

În ultimele săptămâni, sudul Italiei a fost afectat de episoade meteo severe, inclusiv de cicloane mediteraneene, care au produs pagube în mai multe zone de coastă și au accelerat eroziunea.

Mediterana a avut în 2025 temperaturi foarte ridicate, iar încălzirea mării face ca atmosfera să genereze mai ușor episoade meteo extreme, a explicat Christian Mulder, profesor la Universitatea din Catania.

(sursa: Mediafax)