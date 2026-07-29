Președintele Volodimir Zelenski a susținut că Rusia nu mai poate avea inițiativa în război, invocând pierderile importante de pe front cu care se confruntă.

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„Putin pierde 30.000 de soldați pe lună. Sunt pierderi enorme, dar el nu vrea să oprească acest război. Cerem în fiecare zi oprirea acestui război, cel puțin negocierea unei încetări a focului pentru o anumită perioadă și oferirea unei șanse diplomaților de a negocia. Însă Putin nu dorește acest lucru. De aceea trebuie să ripostăm, să fim fermi, să fim puternici. Nu doar noi. Mizăm pe sancțiuni”, a declarat liderul de la Kiev într-un interviu acordat Fox News, citat de AFP.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei președintelui ucrainean la Washington, unde acesta s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și a participat la funeraliile senatorului Lindsey Graham, un susținător important al Ucrainei din anturajul prezidențial.

Zelenski a afirmat despre fostul senator republican că a fost „un adevărat prieten al Ucrainei”.

În aceeași zi, Senatul Statelor Unite a votat avansarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Noul pachet va viza sectorul energetic al Rusiei, „flota din umbră” și îi va oferi lui Trump puterea de a impune tarife asupra statelor cate continuă comerțul energetic cu Rusia.

De asemenea, Zelenski și Donald Trump au discutat la Casa Albă despre posibilitatea producerii în Ucraina a interceptoarelor pentru sistemele Patriot și despre relansarea negocierilor privind încheierea conflictului cu Rusia.

(sursa: Mediafax)