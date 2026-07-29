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Jurnalul Ştiri Externe „Putin pierde 30.000 de soldați pe lună!” - Zelenski, despre cum câștigă războiul contra Rusiei

„Putin pierde 30.000 de soldați pe lună!” - Zelenski, despre cum câștigă războiul contra Rusiei

de Redacția Jurnalul Publicat la 29 Iul 2026 11:30 Modificat la 29 Iul 2026 11:33
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„Putin pierde 30.000 de soldați pe lună!” - Zelenski, despre cum câștigă războiul contra Rusiei
Hepta/În pofida pierderilor enorme suferite de armata sa, Putin nu oprește războiul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marți că Vladimir Putin nu se mai află într-o poziție de forță în războiul din Ucraina, în ciuda refuzului liderului de la Kremlin de a pune capăt conflictului. În același timp, a făcut apel pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei.

Președintele Volodimir Zelenski a susținut că Rusia nu mai poate avea inițiativa în război, invocând pierderile importante de pe front cu care se confruntă.

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„Putin pierde 30.000 de soldați pe lună. Sunt pierderi enorme, dar el nu vrea să oprească acest război. Cerem în fiecare zi oprirea acestui război, cel puțin negocierea unei încetări a focului pentru o anumită perioadă și oferirea unei șanse diplomaților de a negocia. Însă Putin nu dorește acest lucru. De aceea trebuie să ripostăm, să fim fermi, să fim puternici. Nu doar noi. Mizăm pe sancțiuni”, a declarat liderul de la Kiev într-un interviu acordat Fox News, citat de AFP.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei președintelui ucrainean la Washington, unde acesta s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și a participat la funeraliile senatorului Lindsey Graham, un susținător important al Ucrainei din anturajul prezidențial.

Zelenski a afirmat despre fostul senator republican că a fost „un adevărat prieten al Ucrainei”.

În aceeași zi, Senatul Statelor Unite a votat avansarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Noul pachet va viza sectorul energetic al Rusiei, „flota din umbră” și îi va oferi lui Trump puterea de a impune tarife asupra statelor cate continuă comerțul energetic cu Rusia.

De asemenea, Zelenski și Donald Trump au discutat la Casa Albă despre posibilitatea producerii în Ucraina a interceptoarelor pentru sistemele Patriot și despre relansarea negocierilor privind încheierea conflictului cu Rusia.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Volodimir Zelenski Vladimir Putin razboi
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