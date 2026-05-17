Răsturnare de situație în Venezuela: Apropiatul lui Maduro a fost deportat în SUA

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   15:20
Hepta/Alex Saab, un apropiat al lui Maduro, a fost eliberat în 2023 de Joe Biden, într-un schimb de prizonieri între SUA și Venezuela.

Alex Saab știe unde sunt scheletele din dulapul lui Maduro. A dovedit-o cooperând ani de zile cu DEA. Acum, deportat în SUA, ar putea deveni martorul care îl trimite pe fostul dictator după gratii pentru tot restul vieții.

Omul de afaceri columbian, grațiat de Joe Biden în 2023, în cadrul unui schimb de prizonieri, ar putea depune acum mărturie împotriva lui Nicolás Maduro, care așteaptă să fie judecat la New York pentru trafic de droguri.

Guvernul Venezuelei a anunțat, sâmbătă, că l-a deportat pe Alex Saab, omul de afaceri considerat mult timp „marioneta” lui Nicolás Maduro, trimițându-l să facă față mai multor anchete penale în Statele Unite.

Mutarea marchează o răsturnare dramatică de situație: în urmă cu mai puțin de trei ani, același regim de la Caracas se lupta cu dinții să-l aducă acasă pe Saab, după arestarea sa din 2020.

Autoritățile venezuelene pentru imigrație nu au precizat explicit destinația lui Saab dar au menționat că decizia a fost luată pe baza anchetelor penale în curs din SUA. Referirea la Saab exclusiv ca „cetățean columbian” – și nu venezuelean – pare o aluzie la legea venezueleană, care interzice extrădarea propriilor cetățeni.

Cine este  Alex Saab?

În vârstă de 54 de ani, Alex Saab și-a construit averea prin contracte cu guvernul venezuelean, dar a căzut în dizgrație după înlăturarea lui Maduro.

Noua conducere de la Caracas, condusă de președintele interimar Delcy Rodríguez, l-a retrogradat treptat: i-a retras funcția din cabinet și rolul de intermediar pentru companiile străine care voiau să investească în Venezuela.

Cel mai valoros capitol al poveștii sale rămâne însă potențiala sa utilitate pentru justiția americană. Saab s-a întâlnit în secret cu agenți DEA înainte de prima sa arestare și, într-o audiere cu ușile închise din 2022, avocații săi au dezvăluit că omul de afaceri ajutase ani de zile agenția să înțeleagă corupția din cercul apropiat al lui Maduro.

Ca parte a acestei cooperări, a renunțat la peste 12 milioane de dolari din venituri ilegale.

Maduro, capturat într-un raid al armatei americane din ianuarie 2026, așteaptă acum judecarea la New York pentru acuzații de trafic de droguri. Saab ar putea fi martorul care îl îngroapă pe fosttul președinte venezuelean.

Dosarul american vizează și programul CLAP, înființat de Maduro pentru a furniza alimente de bază populației sărace.

Saab este identificat drept „Co-conspiratorul 1″, într-un rechizitoriu care descrie o rețea de companii folosite pentru a mitui un guvernator pro-Maduro, care a acordat în schimb un contract supraevaluat pentru importuri de cutii cu alimente din Mexic.

Joe Biden l-a grațiat pe Saab în 2023, în schimbul eliberării unor americani închiși în Venezuela – un acord criticat dur de republicani, printre care senatorul Chuck Grassley, care l-a descris pe omul de afaceri drept „un prădător al persoanelor vulnerabile”.

