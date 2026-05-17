de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   15:40
Decizie ȘOC la Moscova: Vladimir Putin relaxează regulile pentru obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii din Transnistria
Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria.

Vladimir Putin a promulgat o lege care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, regiune separatistă a Republicii Moldova susținută de Moscova. Maia Sandu a criticat măsura, sugerând că are scopul de a crește baza de recrutare militară a Kremlinului.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat un decret care facilitează acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria, teritoriu separatist prorus aflat oficial în componența Republicii Moldova, relatează AFP.

Condiții suspendate pentru transnistreni

Conform noilor reglementări, locuitorii Transnistriei vor putea obține cetățenia fără să îndeplinească condițiile care erau cerute anterior, precum să fi locuit cel puțin cinci ani în Rusia, să cunoască limba rusă și să dețină cunoștințe despre istoria și legislația Rusiei.

Reacția Chișinăului

Reacția autorităților de la Chișinău a venit rapid.

În ceea ce privește decretul emis de Putin, probabil că au nevoie de mai mulți oameni pentru a fi trimiși în Ucraina în război. De la începutul războiului, majoritatea locuitorilor din regiune au optat pentru cetățenia moldovenească, deoarece se simțeau mai în siguranță cu cetățenia Republicii Moldova decât cu cea a Rusiei”, a declarat Maia Sandu.

Politica de facilitare a acordării pașapoartelor a fost utilizată anterior și în regiunile separatiste din Georgia, precum Abhazia și Osetia de Sud, după războiul din 2008. Vladimir Putin a semnat un decret similar pentru cetățenii acestor teritorii, în 2024.

