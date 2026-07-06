Record istoric în Spania: peste 1,5 milioane de permise de ședere. Ce înseamnă pentru românii care locuiesc acolo

Pentru cei peste jumătate de milion de români care trăiesc în această țară sau au legături cu ea, datele arată o schimbare importantă pe piața muncii și în politica de imigrație, în contextul în care autoritățile spaniole încearcă să acopere deficitul de forță de muncă și să gestioneze un număr tot mai mare de imigranți.

Potrivit celor mai recente date publicate de Observatorul Permanent pentru Imigrație (OPI), Spania a emis în 2025 nu mai puțin de 1.577.842 de autorizații de ședere, cu 7,8% mai multe decât în anul precedent. Este cel mai ridicat nivel înregistrat de la introducerea statisticilor detaliate, în 2014, scrie 20minutos.es

Ucrainenii, venezuelenii și marocanii au primit cele mai multe permise

Cele mai multe documente de rezidență au fost acordate cetățenilor din:

Ucraina – 244.579 de autorizații;

Venezuela – 224.341;

Maroc – 187.790.

Împreună, aceste trei naționalități au primit aproximativ 42% din toate permisele de ședere eliberate anul trecut în Spania.

Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației precizează însă că numărul documentelor nu este identic cu numărul persoanelor beneficiare. O singură persoană poate primi mai multe autorizații în același an, de exemplu un permis inițial urmat de o reînnoire.

Creștere puternică și pentru cetățenii britanici

Una dintre cele mai mari creșteri a fost înregistrată în cazul cetățenilor britanici.

Numărul permiselor acordate acestora s-a dublat, de la aproximativ 26.000 în 2024 la peste 57.000 în 2025, în principal ca urmare a transformării documentelor temporare de rezidență în permise permanente, după expirarea perioadei de tranziție de cinci ani de la Brexit.

De asemenea, autorizațiile acordate cetățenilor din Ucraina și Venezuela au crescut cu aproape 20%, pe fondul măsurilor de protecție temporară aplicate anul trecut.

Cele mai multe permise, în Catalonia și Madrid

Din punct de vedere regional, cele mai multe autorizații de ședere au fost acordate în:

Catalonia – 311.038;

Comunitatea Valencia – 282.897;

Comunitatea Madrid – 275.607;

Andaluzia – 232.301.

Aproximativ 70% dintre toate permisele au fost emise în aceste patru regiuni, unde trăiesc și comunități importante de români.

Majoritatea permiselor sunt pentru rezidență temporară

Peste 1,2 milioane de documente au fost autorizații de ședere acordate în regimul general pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Dintre acestea:

92% au fost permise de ședere temporară;

40% au fost acordate pentru circumstanțe excepționale;

19% au fost obținute prin procedurile de integrare ("arraigo");

6% au reprezentat permise de lungă durată;

2% au fost acordate în baza protecției internaționale.

În plus, Spania a emis în 2025 peste 108.000 de autorizații pentru studii, destinate studenților străini și membrilor familiilor acestora.

Ce înseamnă aceste date pentru românii din Spania

Deși românii, ca cetățeni ai Uniunii Europene, nu au nevoie de permis de ședere în același regim ca cetățenii din afara UE, statisticile arată că Spania continuă să atragă un număr record de imigranți și își adaptează constant legislația pentru a răspunde nevoilor economiei.

Pentru comunitatea românească, una dintre cele mai numeroase din Spania, creșterea numărului de rezidenți străini poate însemna o piață a muncii mai dinamică, dar și schimbări în politicile privind imigrația, integrarea și serviciile publice.

Comunitatea românească din Spania se află într-un proces accelerat de scădere, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică din Spania.

Autoritățile spaniole au desfășurat în acest an și o amplă campanie de regularizare a imigranților aflați fără documente. Până la încheierea programului, la sfârșitul lunii iunie, au fost depuse aproape 1,2 milioane de cereri, una dintre cele mai ample operațiuni de acest tip organizate vreodată în Spania.