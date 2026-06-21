Schimbare majoră în diaspora: Zeci de mii de români pleacă din Spania

Publicația El País a dedicat o amplă analiză fenomenului, semnalând că românii din Spania „se epuizează” ca prezență demografică, pe fondul revenirii lor în România și al migrației către alte state europene.

Scădere cu 30% a românilor din Spania

Datele oficiale arată că numărul românilor rezidenți în Spania a scăzut cu aproximativ 32%, începând din 2012, ajungând de la un vârf de aproape 897.000 de persoane, la circa 609.000 la începutul anului 2025.

Potrivit statisticilor provizorii ale INE, tendința a continua pe tot parcursul anului trecut, cu aproximativ 29.600 de români care au părăsit Spania între ianuarie 2025 și 1 aprilie 2026

În pofida declinului, românii rămân în continuare a doua cea mai numeroasă comunitate de imigranți din Spania, după marocani.

Țările spre care se reorientează românii din Spania

Analizele arată că o parte semnificativă a românilor plecați din Spania s-au întors în România, în timp ce alții au ales să se stabilească în state din nordul Europei.

Datele disponibile indică mii de reveniri anual: peste 47.000 de români s-au întors în 2024, iar alți peste 51.000 au revenit în anul anterior, potrivit statisticilor citate în analiza publicației spaniole, citată de stiripesurse.ro.

Un sondaj realizat în 2023 indică faptul că 59% dintre românii care locuiesc în Spania își exprimau dorința de a reveni în România, un procent mai ridicat decât în cazul altor comunități de imigranți din Europa de Vest, precum Italia sau Germania.

În paralel, autoritățile române au înregistrat anual zeci de mii de solicitări de sprijin din partea familiilor întoarse din Spania, semn că fenomenul de reîntoarcere rămâne activ.

Care sunt motivele?

Sociologii pun această evoluție pe seama mai multor factori economici și sociali. Printre aceștia se numără efectele pandemiei asupra economiei spaniole, în special în sectorul turistic, dar și schimbările de pe piața muncii.

„Declinul economic din Spania din cauza pandemiei – Spania fiind a fost țara OCDE cu cea mai mare scădere a PIB-ului în 2020 din cauza loviturii aduse sectorului turistic – a accentuat o tendință de reimigrare în rândul unor români”, a explicat sociologul Dumitru Sandu, de la Universitatea din București.

Acesta a mai precizat că îmbunătățirea condițiilor economice din România, inclusiv creșterea salariilor și a beneficiilor sociale, a contribuit la decizia multor români de a reveni în țară sau de a migra către alte state europene.

Impact asupra pieței muncii

Specialiștii avertizează că acest fenomen ar putea avea consecințe asupra pieței muncii din Spania, în condițiile în care comunitatea românească a reprezentat de-a lungul anilor o forță de muncă importantă, atât în sectorul calificat, cât și în cel necalificat.

Deși comunitatea românească din Spania rămâne una dintre cele mai mari din Europa, specialiștii descriu fenomenul actual ca o schimbare de ciclu migrațional, marcată de stabilizare, reîntoarcere și redistribuire către alte state europene.