Referendum tensionat în Italia: Giorgia Meloni încearcă să mobilizeze electoratul

Giorgia Meloni s-a așezat la microfon, săptămâna aceasta, între un rapper popular și un antrenor personal devenit podcaster pentru a-i îndemna pe italieni să voteze pentru un sistem judiciar pe care l-a promis că va fi „mai just” pentru toți.

Și partidele de opoziție au fost ocupate, calificând reforma „istorică” propusă de guvernul de dreapta drept o amenințare la adresa democrației și transformând-o într-un vot de protest împotriva guvernării lui Meloni.

La putere de trei ani și jumătate, aproape de un record într-o țară a coalițiilor șubrede, Giorgia Meloni se mândrește cu faptul că aduce stabilitate în Italia. Dar, pe măsură ce acest referendum a devenit din ce în ce mai personalizat, s-ar putea confrunta cu prima sa înfrângere semnificativă, scrie BBC.

„Vrea să câștige. Dacă pierde, va exista un impact, și înțelege asta”, explică politologul Roberto D'Alimonte de la Universitatea Luiss.

„Trebuie să-și mobilizeze alegătorii pentru a avea o șansă mai bună de a câștiga această cursă. Dar va fi extrem de dificil”.

Nu există o prezență minimă la vot pentru acest tip de referendum - tabăra cu cele mai multe voturi în două zile de vot câștigă. Campania „nu” are deja sprijinul sindicatelor.

Sondajele recente au sugerat că participarea scăzută i-ar favoriza pe cei care se opun reformei.

Meloni și-a prezentat pledoaria pentru „da” cu entuziasmul caracteristic. Ea a spus că schimbările în modul în care funcționează judecătorii și procurorii din Italia ar face sistemul „mai meritocratic, mai responsabil, mai eficient”. Ea a susținut, de asemenea, că adversarii ei transformă toate acestea într-un referendum asupra guvernării sale doar pentru că nu pot critica reforma în sine. În orice caz, Meloni a precizat clar că nu va demisiona.

„Dacă votați «nu» astăzi doar pentru a o trimite pe Meloni acasă, veți ajunge să o păstrați atât pe Meloni, cât și un sistem judiciar care nu funcționează”, a spus prim-ministrul.