Republica Moldova are cel mai mic buget pentru apărare din Europa

Potrivit preşedintei, modernizarea sectorului de apărare și creșterea capacității de protecție a țării vor fi obiective cheie pentru anul 2026, subliniind că Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare în regiune, scrie azi portalul stiri.md.

"Deși bugetul apărării a crescut în ultimii ani, de la 0,38% din PIB în 2021 la 0,58% în 2025, acesta rămâne redus în comparație cu necesitățile și cu bugetele altor state, inclusiv cele neutre precum Austria, care alocă 5 miliarde de euro anual", a afirmat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că aceste cheltuieli nu sunt un cost, ci o investiție în pacea și dezvoltarea Republicii Moldova. Până la atingerea țintei de 1% din PIB, deficitul de resurse va fi compensat prin sprijinul partenerilor externi.

De notat că în ultimii patru ani, Republica Moldova a beneficiat de asistență nerambursabilă semnificativă, inclusiv 190 milioane de euro de la Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace și 41 de milioane de euro de la NATO, pe lângă sprijinul bilateral din partea unor țări precum Germania, Statele Unite, România și Polonia.

Prioritățile militare pentru 2026

Printre prioritățile concrete pentru 2026 se numără continuarea monitorizării depline a spațiului aerian. Astfel pe lângă radarul modern deja achiziționat, Moldova va primi încă un radar în 2026, cu sprijinul UE.

De asemenea, se va investi în mijloace de apărare aeriană pentru a contracara dronele care intră ilegal în spațiul aerian național.

Planul include și modernizarea infrastructurii militare, alinierea la standardele occidentale și dezvoltarea de noi parteneriate cu țări care promovează pacea. Aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai larg de acțiune pentru întărirea rezilienței, aprobat de Consiliul Suprem de Securitate, care vizează combaterea interferențelor externe și a provocărilor de securitate în domeniul cibernetic și informațional.

0,52% din PIB alocat anul acesta apărării

Potrivit legii bugetului de stat pentru 2026, pentru apărare națională în acest an se prevăd alocații de 1,94 miliarde lei, adică aproximativ 100 milioane de euro, ceea ce reprezintă doar 0,52% din PIB sau 1,9% din cheltuielile bugetului de stat.

Comparativ cu alocațiile precizate pentru anul 2025, în acest an se prevede o majorare de 107,5 milioane lei sau circa 5,9%. Potrivit Ministerului Finanţelor, factorii principali care au influențat modificarea alocațiilor comparativ cu precizat 2025 sunt majorarea alocaţiilor pentru salarii, pentru investiții capitale, consolidarea bazei tehnico-materiale etc.

Datele Ministerului Finanţelor arată că din 2020 alocaţiile pentru apărare au crescut de circa trei ori: de la 641 milioane lei în 2020, la circa de 1,83 miliarde în 2025.

Raportat la PIB, cota cheltuielilor pentru apărare a crescut mult mai lent: de la 0,2% în 2020 la 0,52% - în 2025. Un astfel de nivel se înregistra acum 20 de ani pe timpul guvernării comuniste.

Moldova rămâne codașa Europei la cheltuieli militare

Deși a majorat cheltuieilor militare, Republica Moldova rămâne în continuare țara cu cel mai mic buget militar din Europa.

Datele Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) relevă că cheltuielile militare ale țării noastre au fost în 2023 cu 23% mai mici decât cele din Muntenegru (țară cu o populație de patru ori mai mică), cu 45% mai mici decât ale Kosovo, de aproape trei ori mai mici decât ale Macedoniei de Nord, de 4,2 ori comparativ cu Albania, de 5,2 ori comparativ cu Georgia și de 14 ori mai mici decât cele ale Armeniei, țară comparabilă ca mărime, populație, PIB etc.

De altfel, și după cota cheltuielilor militare în PIB, suntem la coada Europei. Ţări neutre și exterm de bogate precum Austria sau Elveția alocă câte aproape un procent din PIB pentru apărare.