Reședința de vară a lui Mussolini din apropierea orașului Rimini va fi scoasă la licitație

Reședința de vară a fostului dictator fascist Benito Mussolini, cunoscută cu numele de Vila Mussolini, va fi scoasă la licitație, scrie agenția italiană de presă ANSA.

Proprietarul imobilului, Fundația Carim, a decis să deschidă procedura de vânzare către cel mai bun ofertant. Începând cu data de 30 octombrie, părțile interesate vor putea solicita documentele unui notar și le vor putea consulta. Ofertele vor putea fi depuse până în data de 22 decembrie, potrivit DPA.

Consiliul municipal din Riccione și-a exprimat deja interesul de a achiziționa reședința fostului dictator și de a o renova, după ce a folosit vila pe bază de împrumut gratuit de la fostul proprietar.

În prezent, vila servește ca loc de desfășurare a evenimentelor culturale și expozițiilor, fiind construită în jurul anului 1890.

Soția fostului dictator fascist a cumpărat vila în 1934 și, din acel moment, a fost folosită drept reședință de vară a familiei. Odată cu execuția lui Mussolini în 1945 și cu sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, vila a devenit proprietate a statului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)