HAOS în Italia! Restricții kerosen pe aeroporturi Milano Linate, Veneția, Bologna, Treviso. Afectează mii de pasageri și companii aeriene

Criza combustibilului lovește nordul Italiei: Patru aeroporturi majore limitează realimentarea avioanelor până pe 9 aprilie

Aeroporturile Milano Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso impun restricții severe la aprovizionarea cu combustibil Jet A1 pentru zborurile comerciale, din cauza unor probleme de „disponibilitate limitată" anunțate de operatorul Air BP Italia. Măsura, valabilă până pe 9 aprilie, afectează mii de pasageri și companii aeriene, generând haos potențial în traficul aerian din nordul țării.

Priorități stricte: Ambulanțe și zboruri lungi pe primul loc

Autoritățile au emis notificări oficiale (NOTAM) către piloți și companii, limitând realimentarea doar pentru operatorii legați contractual de Air BP Italia. Pentru a asigura serviciile esențiale, s-a stabilit o ordine clară de prioritate: întâietate pentru zborurile cu ambulanță aeriană, curselor oficiale de stat și rutelor lungi peste trei ore.

Restul operatorilor comerciali primesc maximum 2.000 de litri per aeronavă la Veneția, Treviso și Bologna. Un avion mediu precum Airbus A320 sau Boeing 737 consumă între 2.000 și 3.000 de litri pe oră, ceea ce înseamnă riscuri de anulări sau devieri.

Avertisment special pentru Veneția Marco Polo

La Aeroportul Marco Polo din Veneția, avizul tehnic este explicit: piloții sunt îndemnați să „calculeze suficient combustibil de la aeroportul anterior pentru segmentele de zbor ulterioare". Aceasta subliniază gravitatea crizei logistice, care lovește direct hub-urile turistice esențiale pentru vară.

Cauze nedezvăluite: Air BP tace, surse vorbesc de blocaje logistice

Air BP Italia, filială a gigantului britanic BP, nu a clarificat motivele exacte ale penuriei de Jet A1 – combustibilul standard pe bază de kerosen folosit în aviația civilă și militară. Surse din industrie, citate de presa locală, indică probleme logistice majore în lanțul de aprovizionare din nordul Italiei, EFE și AGERPRES.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice zborurile în timp real, pe fondul tensiunilor energetice care amintesc de crizele post-pandemice.

Agerpres