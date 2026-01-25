Românii, tot mai nemulțumiți de prestația internațională a lui Nicușor Dan. Crește neîncrederea în instituțiile UE

44% dintre români cred că țara ar fi trebuit să adere la Consiliul de Pace

Circa 44% dintre români consideră că ţara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace al preşedintelui SUA, Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.

Potrivit cercetării sociologice, 36% dintre cei chestionaţi nu sunt de acord cu această propunere, iar 20% fie nu au vrut să răspundă, fie nu ştiu. Cei cu studii superioare au răspuns cu "Da" în proporţie de 38%, cu "Nu" - 40%, iar 22% fie nu au răspuns, fie nu ştiu. În cazul celor cu studii medii, 44% au spus "Da", 38% - "Nu", iar 18% nu ştiu sau nu au răspuns. Cei cu studii sub nivelul de liceu, 49% au considerat că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace, 30% sunt împotrivă, iar 21% nu ştiu sau nu au răspuns.

69% dintre români spun că Nicușor Dan trebuia să fie prezent la Davos

Datele sondajului mai relevă că 69% dintre cei chestionaţi consideră că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să participe la Forumul Economic de la Davos, 22% sunt de părere că nu trebuia să participe, în timp ce 9% fie nu au răspuns, fie nu au ştiut să răspundă la întrebare. Dintre cei cu studii superioare, 66% au răspuns cu "Da" la această întrebare, 24% - "Nu", iar 10% nu au răspuns sau au spus că nu ştiu. În ceea ce priveşte persoanele cu studii medii, 70% au răspuns cu "Da", 20% cu "Nu", iar 10% nu au răspuns sau nu ştiu. În cazul celor cu studii mai puţin decât liceul, 74% au răspuns "Da", 18% - "Nu" şi 8% fie nu au răspuns, fie nu ştiu.

55% dintre români sunt nemulțumiți de prestația internațională a președinelui

Conform aceluiaşi sondaj, doar 2% dintre cei chestionaţi se declară foarte mulţumiţi de activitatea pe plan extern a preşedintelui Nicuşor Dan, 14% sunt mulţumiţi, 25% au spus că sunt nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi, 34% sunt nemulţumiţi, 21% sunt foarte nemulţumiţi, iar 4% fie nu au răspuns, fie nu ştiu.



Cu studii superioare şi foarte mulţumiţi şi mulţumiţi de activitatea pe plan extern a preşedintelui sunt 22% dintre cei chestionaţi, nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi - 49%, nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi - 22%, iar 7% nu ştiu sau nu au răspuns. Dintre cei cu studii medii, 14% sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi, 25% nu sunt nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi, 60% sunt nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi şi 1% nu ştiu sau nu au răspuns. În cazul celor cu studii mai puţin decât liceul, 4% sunt mulţumiţi, 28% nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi, 40% sunt nemulţumiţi, 25% sunt foarte nemulţumiţi, iar 3% nu au răspuns sau nu ştiu.

60% dintre români cred că NATO va apăra țara în cazul unui atac al Rusiei

La întrebarea "În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, credeţi că NATO ne va apăra?", 60% dintre subiecţii cercetării sunt de părere că da, 27% - nu, iar 13% nu au răspuns sau nu ştiu.



Cei cu studii superioare au răspuns cu "Da" în proporţie de 55% la această întrebare, cu "Nu" - 30% şi "Nu ştiu" sau "Nu răspund" - 15%. În ceea ce îi priveşte pe cei cu studii medii, 61% consideră că România ar fi apărată de NATO în cazul unui atac militar din partea Rusiei, 25% nu cred acest lucru, iar 14% nu ştiu sau nu au răspuns. În cazul celor cu studii mai puţin decât liceul, 67% au răspuns cu "Da", 20% cu "Nu", iar 13% nu ştiu sau nu au răspuns.

Majoritatea români nu au încredere în instituțiile UE

Referitor la încrederea în instituţii, 62% dintre cei intervievaţi au încredere în NATO, în timp ce 30% mai degrabă nu au încredere, iar 8% nu au răspuns.

În cazul ONU, jumătate dintre cei chestionaţi au încredere în această instituţie, 40% mai degrabă nu au încredere, iar 10% nu au răspuns.

În UE au încredere jumătate dintre români, 45% mai degrabă nu au, în timp ce 5% nu au răspuns.

De asemenea, 62% mai degrabă nu au încredere în Parlamentul European, 33% au încredere, iar 5% nu au răspuns.

În Comisia Europeană au încredere doar 32% dintre români, în timp ce 55% mai degrabă nu au, iar 13% nu au răspuns.



Sondajul de opinie al Avangarde a fost realizat în perioada 22 - 23 ianuarie. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului fiind multi-stratific probalistic. În cadrul sondajului au fost chestionate 820 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, fiind de +/- 3,3%.