Rusia susține că un al doilea atac cu dronă ucraineană a provocat un incendiu la o rafinărie Gazprom

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   12:30
Un incendiu a izbucnit la uzina petrochimică Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, la peste 1.300 km de frontul din Ucraina, după un presupus atac cu dronă ucraineană, au anunțat autoritățile ruse pe 24 septembrie.

Autoritățile din Bashkortostan afirmă că o dronă ucraineană a lovit complexul petrochimic Gazprom Neftekhim Salavat, unul dintre cele mai mari din Rusia, provocând un incendiu vizibil de la mare distanță.

„Toate serviciile de urgență sunt la fața locului și lucrează pentru stingerea incendiului”, a transmis pe Telegram Radiy Khabirov, liderul republicii.

Acesta a precizat că pagubele sunt evaluate și nu a oferit informații despre eventuale victime.

Imagini publicate de site-ul independent Astra arată un nor gros de fum negru ridicându-se deasupra instalației, iar localnicii au raportat „bubuituri puternice”.

The Kyiv Independent notează că nu a putut verifica în mod independent informațiile, iar autoritățile de la Kiev nu au comentat până acum incidentul.

Instalația Gazprom din Salavat a fost vizată și pe 18 septembrie, când un atac cu drone cu rază lungă de acțiune, atribuit SBU, ar fi provocat o explozie masivă.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat loviturile asupra rafinăriilor și instalațiilor petroliere rusești, considerate ținte militare legitime pentru că alimentează financiar efortul de război al Moscovei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: atac drona Rusia gazprom
