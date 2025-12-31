Rusia atacă navele de grâu și porturile ucrainene. „Crimă de război deliberată!”, acuză Kievul

Navele civile Emmakris III și Captain Karam, care arborează pavilion panamez, au fost lovite, a declarat marina, adăugând că atacurile de marți „amenință viețile civililor și subminează securitatea alimentară globală. Atacurile țintite asupra obiectivelor civile reprezintă o crimă de război deliberată”.

Ucraina este un important producător și exportator agricol. Rezervoarele de stocare a petrolului au fost, de asemenea, lovite, a declarat Oleksiy Kuleba, viceprim-ministrul ucrainean, care a adăugat că ambele porturi continuă să funcționeze, potrivit The Guardian.

Pe de altă parte, un atac cu drone ucrainene a avariat infrastructura portuară și o conductă de gaze din portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră, a anunțat miercuri administrația regională, adăugând că nu au fost raportate victime.

Tuapse și rafinăria sa reprezintă unul dintre principalele puncte de vânzare ale Rusiei la Marea Neagră pentru produsele petroliere pe care Ucraina le vizează deoarece acestea sunt exportate pentru a finanța războiul sau utilizate direct pentru alimentarea armatei ruse.

Portul și rafinăria au fost lovite în mod repetat de atacuri cu drone ucrainene.

Ucraina a lansat, de asemenea, marți atacuri cu drone care au vizat Moscova, părți din vestul Rusiei și Crimeea anexată, rănind o persoană în apropierea capitalei, au declarat autoritățile ruse.

Zelenski a declarat că Ucraina va convoca o întâlnire cu liderii aliaților Kievului marțea viitoare, 6 ianuarie, în Franța, pe măsură ce eforturile diplomatice pentru a pune capăt conflictului se intensifică.

Summitul va fi precedat de o întâlnire a consilierilor lor pe probleme de securitate, planificată pentru sâmbăta aceasta, 3 ianuarie, în Ucraina.

