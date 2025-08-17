Scopul exercițiilor este de a testa capacitățile Rusiei și Belarusului și de a „asigura securitatea militară a Uniunii și pregătirea acestora pentru a respinge o eventuală agresiune”, a declarat generalul-maior Valery Revenko, citat de minister.

Uniunea Statelor este o uniune și o alianță fără frontiere între cele două foste republici sovietice vecine.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat la începutul acestui an, fără a da detalii sau a cita dovezi, că Rusia „pregătește ceva” în Belarus în această vară, sub pretextul unor exerciții militare de rutină.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei Time, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că a decis să mute locația exercițiilor militare comune departe de granițele vestice ale Belarusului cu țările Uniunii Europene, invocând preocupările de securitate ridicate de Polonia și țările baltice.

Lukașenko a catalogat ideea că Belarus ar folosi exercițiile pentru a ataca cele trei țări baltice și Polonia drept „o absurditate totală”.

(sursa: Mediafax)