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Rusia intensifică atacurile asupra capitalei Ucrainei. Primarul Kievului spune că Rusia încearcă să distrugă capitala Ucrainei

de Redacția Jurnalul    |    12 Iul 2026   •   21:40
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Rusia intensifică atacurile asupra capitalei Ucrainei. Primarul Kievului spune că Rusia încearcă să distrugă capitala Ucrainei
Hepta/Vitali Klitschko, primarul Kievului, a afirmat că recentele atacuri aeriene intense ale Rusiei împotriva capitalei sunt fără precedent de la debutul războiului.

Vitali Klitschko, primarul Kievului, a afirmat că atacurile cu rachete balistice, lansate recent de Rusia asupra capitalei ucrainene, sunt cele mai grave de debutul războiului.El a afirmat că Putin se află sub presiune și „vrea acum să bombardeze Kievul până la ruinare înainte de începerea iernii”.

Într-un interviu acordat publicației germane Bild, Vitali Klitschko, primarul Kievului, a afirmat că că recentele atacuri aeriene intense ale Rusiei împotriva capitalei sunt fără precedent de la debutul războiului și sunt o consecință a noii puteri de luptă a Ucrainei pe front.

„Atacurile cu rachete balistice rusești sunt mai grave ca niciodată”, a declarat el pentru sursa citată, potrivit DPA.

Primarul Kievului s-a declarat convins că escaladarea urmărită de președintele rus Vladimir Putin se datorează și noii forțe a Ucrainei pe câmpul de luptă.

El a subliniat că Putin se află sub o presiune „încât, se pare, vrea acum să bombardeze Kievul până la ruinare înainte de începerea iernii”.

În urma atacurilor, Klitschko a făcut apel la partenerii occidentali ai Ucrainei să ofere ajutor suplimentar în domeniul apărării aeriene, mai ales în legătură cu interceptarea rachetelor balistice.

Noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei

În decurs de o săptămână, armata rusă a lansat trei atacuri aeriene intense asupra Kievului. Pe lângă drone, a folosit rachete de croazieră și rachete balistice.

Consecințele atacurilor recente ale Rusiei asupra Kievului au fost devastatoare. Zeci de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite. Impacturile au avariat sau au distrus complet numeroase clădiri rezidențiale din Kiev.

Cel mai recent a avut loc în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, când cel puțin cinci explozii au fost auzite în capitala ucraineană.

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Subiecte în articol: razboi ucraina atacuri Kiev Rusia
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