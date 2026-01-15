Rusia susține că Ucraina rămâne fără opțiuni pentru a opri războiul

Oficialii ruși spun că Ucraina se află într-o situație tot mai dificilă și că posibilitățile de a decide cum va continua războiul sunt tot mai limitate. În plină iarnă, Rusia a intensificat atacurile asupra rețelelor ucrainene de electricitate și încălzire, lăsând mii de locuințe fără curent și fără căldură.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Kyiv Post, a declarat joi că „situația se deteriorează de la o zi la alta pentru regimul de la Kiev” și că „spațiul de decizie al Ucrainei se îngustează”.

Loviturile cu rachete și drone au afectat grav sistemul energetic al Ucrainei. În capitală, temperaturile au coborât până la minus 17 grade Celsius, iar penele de curent au lăsat temporar fără încălzire aproape 70% din oraș.

Directorul Centrului de Cercetare Energetică din Ucraina, Oleksandr Harchenko, a atras atenția că situația este fără precedent. „Atacuri asupra infrastructurii energetice la minus 15 grade, într-un oraș dependent de încălzire centralizată, nu au mai fost văzute nicăieri în lume”, a spus explicat acesta.

Kievul a evitat la limită un colaps major al sistemului de încălzire. În urmă cu o săptămână, loviturile rusești au lăsat mii de blocuri fără căldură și electricitate, iar muncitorii au lucrat non-stop la reconectarea rețelelor și punerea în funcțiune a generatoarelor. Experții din energie avertizează însă că riscurile rămân ridicate, iar noi atacuri pot provoca alte întreruperi.

Moscova își menține cererile pentru un eventual armistițiu. Președintele rus Vladimir Putin cere retragerea Ucrainei din teritorii extinse din estul și sudul țării, condiții respinse de autoritățile de la Kiev, care le consideră o capitulare.

Kremlinul a transmis că dialogul cu Statele Unite continuă, dar a respins propunerile occidentale de modificare a planurilor de pace și a avertizat că o eventuală desfășurare de trupe europene în Ucraina după armistițiu le-ar transforma în „ținte legitime”.

(sursa: Mediafax)