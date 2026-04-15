Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți

Din amfiteatre, pe linia frontului. Studenții ruși, ținta unei campanii agresive de recrutare

„Totul s-a schimbat anul acesta”. „Toți oamenii «de top» din universitate îi îndeamnă acum pe studenți să meargă la război”. „În toată universitatea sunt afișe despre forțele UAV - vehiculele aeriene fără pilot”. „Presiunea este colosală”.

Acestea sunt doar câteva dintre mărturiile unor studenți ruși, transmise în mesaje directe către CNN. Identitatea lor și a universităților la care studiază nu este dezvăluită, de teama represaliilor.

Astfel de relatări, coroborate cu un volum tot mai mare de dovezi din surse deschise, sugerează că Rusia derulează o strategie amplă, menită să atragă și să preseze studenții să se alăture noilor sale unități de drone.

Noua tactică a Kremlinului scoate la suprafață dificultățile crescânde ale Moscovei în menținerea ritmului de recrutare pentru războiul din Ucraina, ajuns în al patrulea an, și riscă să tensioneze sistemul educațional rus, perceput în mod tradițional ca un spațiu relativ protejat de mobilizare.

Publicația independentă rusă „Groza”, axată pe problemele studenților, a pus la dispoziția CNN o bază de date care include 246 de universități și colegii din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate, despre care susține că sunt implicate în această campanie de recrutare.

Printre ele se numără instituții de elită, care promovează deschis înrolarea prin site-uri oficiale, rețele sociale și evenimente dedicate.

Mesajele sunt special formulate pentru publicul tânăr. Clipurile de recrutare compară experiența din gaming cu operarea dronelor militare, sugerând că abilitățile dobândite în mediul virtual pot fi valorificate pe câmpul de luptă.

„Ți s-a spus că pierzi timpul jucând jocuri video; există însă un loc unde experiența ta este valoroasă”, afirmă unul dintre aceste mesaje.

În unele cazuri, gamerii și jucătorii de e-sports sunt chiar încurajați explicit să aplice, fiind considerați candidați ideali.

Între promisiuni atractive și cruda realitate

Studenților li se oferă contracte aparent limitate la un an, posibilitatea de a lucra departe de linia frontului și acces la competențe tehnologice avansate.

Pachetul include și stimulente financiare semnificative - bonusuri de înrolare de mii sau chiar zeci de mii de dolari și salarii peste media pe economie.

Experții avertizează însă că aceste promisiuni sunt înșelătoare. Potrivit unor avocați și reprezentanți ai unor organizații pentru drepturile omului, contractele nu au, în realitate, un termen clar de încetare, deoarece decretul de mobilizare parțială, semnat de președintele Vladimir Putin în 2022, rămâne în vigoare.

Documentul prevede explicit că „toate contractele de serviciu militar, semnate de personalul militar, rămân în vigoare până la încheierea perioadei de mobilizare parțială”.

„Este o capcană. După expirarea unui an, studentul - devenit între timp militar - nu va fi eliberat, la fel cum nu sunt eliberați nici alți militari ale căror contracte au expirat”, susține directorul unei organizații pentru drepturile omului, care oferă sprijin militarilor și recruților.

Alții experți juridici subliniază că nici garanțiile privind evitarea liniei frontului nu pot fi respectate: odată semnat contractul, recruții pot fi trimiși oriunde decide armata și devin „prizonieri” ai Ministerului Apărării.

Presiuni în universități

Dincolo de campaniile de promovare, studenții descriu un climat tot mai apăsător. În unele cazuri, cei cu restanțe academice sunt vizați direct.

Un student povestește că a fost convocat la o întâlnire organizată exclusiv pentru cei cu restanțe, unde li s-a sugerat că înrolarea ar putea rezolva problemele. Alții afirmă că administrațiile universitare au amenințat cu exmatricularea sau au scurtat termenele pentru predarea lucrărilor restante.

„Aproape o treime din grupă era pe punctul să fie exmatriculată și forțată să semneze contracte pe loc”, susține, sub acoperirea anonimatului, un alt student.

Mesaje de pe grupurile interne dezvăluie panică și confuzie. Studenții se avertizează reciproc să nu semneze documente, în timp ce alții spun că alternativa este serviciul militar obligatoriu, urmat de presiuni suplimentare.

Mai grav, unele relatări indică luarea în vizor a studenților vulnerabili - în special a celor din anul întâi -, invitați la discuții „confidențiale”, unde li se prezintă înrolarea drept soluția pentru problemele lor financiare sau academice. Un student descrie aceste practici drept „un abuz emoțional”.

Semnele crizei de recrutare

Până recent, Rusia reușea să compenseze pierderile de pe front prin salarii mari și campanii agresive, inclusiv în rândul deținuților sau al cetățenilor străini. Ultimele informații sugerează însă că acest model începe să scârțâie.

Estimări occidentale arată că, în ultimele luni, pierderile armatei ruse ar fi depășit ritmul de recrutare. În paralel, autoritățile au adoptat măsuri care permit mobilizări selective ale rezerviștilor - un posibil semnal al extinderii mecanismelor coercitive.

Experții consideră, de altfel, că orientarea către mobilizarea studenților reprezintă o nouă etapă a acestei strategii.

Transformarea universităților în canale de recrutare implică riscuri pentru Kremlin. Tinerii, considerați un segment electoral sensibil, ar putea deveni tot mai ostili față de autorități.

„Studenții înțeleg ce se întâmplă și nu le place această presiune. Nu creezi susținători ai regimului în felul acesta”, afirmă un expert citat de CNN.

Pentru mulți, schimbarea este profundă. „Nu mi-am imaginat niciodată că universitatea mea va deveni un loc de care să-mi protejez prietenii”, mărturisește un student.

Alții descriu o stare generală de anxietate: „Fiecare an care trece pare mai înfricoșător decât cel anterior”, afirmă un alt tânăr.

Autoritățile ruse prezintă campania drept o oportunitate modernă, atractivă și voluntară. Oficialii vorbesc despre „o ofertă deschisă” pentru o nouă ramură a armatei.

Însă din perspectiva studenților, realitatea pare total diferită: ei sunt supuși la o combinație de presiune instituțională, promisiuni incerte și riscuri greu de evitat.

În acest context, universitățile - percepute cândva ca refugii - devin, treptat, un nou front în efortul de război al Rusiei.