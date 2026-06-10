Sagrada Familia, binecuvântată de Papa Leon. Suveranul Pontif s-a rugat la mormântul lui Gaudi

Papa Leon al XIV-lea a sosit la Sagrada Familia și s-a rugat la mormântul lui Antoni Gaudí, arhitectul Sagrada Familia, de la a cărui moarte se împlinesc, miercuri, 100 de ani.

Autoritățile au intrat în catedrală în timp ce Papa s-a îndreaptat spre sacristie pentru a îmbrăca hainele sfinte și a face pregătirile liturgice.

Gaudí a plasat două sacristii în capul Sagrada Familia, dintre care doar una a fost construită, și le-a conectat la claustru. Pe baza instrucțiunilor arhitectului și a modelului original din ipsos, au fost efectuate studiile necesare pentru a finaliza construcția unde Papa s-a pregătit cu câteva minute înainte de Liturghie.

Un moment de neuitat este că la Liturghie au participat 600 de cântăreți distribuiți printre corurile proiectate de Gaudí, care a aranjat vocalul în jurul templului, la o înălțime mare, între 15 și 20 de metri deasupra solului. Această dispunere elevată și bolțile hiperbolice acționează ca un difuzor natural, învăluind credincioșii într-un sunet coral omnidirecțional, scrie El Diario Vasco.

Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia ai Spaniei au participat la eveniment. Când au ajuns, cei doi au salutat autoritățile deja prezente.

Prim-ministrul, Pedro Sánchez, și soția sa, Begoña Gómez, au ajuns la Sagrada Familia împreună cu președintele Guvernului Cataloniei, Salvador Illa, președintele Congresului Deputaților, Francina Armengol, președintele Consiliului de Construcție al Templului Ispășitor al Sagrada Familia, Esteve Camps, și primarul Barcelonei, Jaume Collboni.

(sursa: Mediafax)