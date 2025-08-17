Șase persoane, condamnate în Guatemala pentru moartea a 41 de fete într-un incendiu din 2017

Conform The Guardian, un tribunal din Guatemala a condamnat șase persoane pentru rolul lor în tragedia din 8 martie 2017, când 41 de fete și adolescente au murit într-un incendiu la adăpostul Virgin de la Asunción, aflat lângă capitală.

Printre cei găsiți vinovați se numără doi foști ofițeri de poliție și patru foști oficiali din sistemul de protecție a copilului, acuzați de omor, rele tratamente aplicate minorilor, abuz de autoritate și încălcarea atribuțiilor de serviciu.

Judecătoarea Ingrid Cifuentes a dispus și deschiderea unei anchete împotriva fostului președinte Jimmy Morales, suspectat că ar fi ordonat desfășurarea poliției în centrul unde erau ținuți minori care nu comiseseră infracțiuni.

Fostul secretar pentru asistență socială Carlos Rodas a primit 25 de ani de închisoare, iar fosta polițistă Lucinda Marroquín, care deținea cheia încăperii unde fetele au fost încuiate și nu a deschis ușa când a izbucnit incendiul, a fost condamnată la 13 ani.

Potrivit anchetei, în momentul izbucnirii flăcărilor, Marroquín vorbea la telefon și ar fi răspuns cu indiferență și limbaj vulgar când i s-a atras atenția asupra pericolului.

Incendiul a pornit după ce fetele, închise într-o sală fără acces la baie, au protestat ore întregi cerând să fie eliberate.

Una dintre ele a aprins o saltea, sperând că poliția va deschide ușa. Martorii spun că, deși strigătele de ajutor au început imediat, forțele de ordine au așteptat nouă minute înainte de a interveni.

(sursa: Mediafax)