Scandal diplomatic între Israel și Franța. Netanyahu și Macron se duelează în scrisori

Palatul Élysée a respins acuzațiile, calificându-le drept „abjecte” și „eronate”. „Acesta este un moment pentru seriozitate și responsabilitate, nu pentru confuzii și manipulări!”, a transmis președinția franceză.

Într-o scrisoarea trimisă de Netanyahu lui Macron, premierul israelian susține că antisemitismul ar fi „explodat” în Franța, după anunțul liderului francez, făcut luna trecută, că va recunoaște oficial Palestina la o reuniune ONU programată în luna septembrie.

„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian toarnă gaz pe acest foc antisemit. Nu este diplomație, ci concesie. Răsplătește terorismul Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, îi încurajează pe cei care amenință evreii francezi și alimentează ura de care aceștia se lovesc acum pe străzile dumneavoastră!”, i-a scris Netanyahu lui Macron.

Prin validarea oficială a statului palestinian, Franța urmează să se alăture celor peste 145 de țări membre ONU care recunosc sau intenționează să recunoască Palestina.

Parisul susține de mult timp soluția celor „două state” și afirmă că recunoașterea statului palestinian nu înseamnă sprijin pentru organizația radicală Hamas, care controlează Fâșia Gaza și care respinge această idee.

La Ramallah, Ministerul de Externe al Autorității Palestiniene a condamnat declarațiile lui Netanyahu, calificându-le drept „nejustificate și ostile păcii”.

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

Ministerul de Externe al Autorității Palestiniene a reacționat, marți, la declarațiile premierului israelian, afirmând că vechea strategie de a confunda criticile la adresa ocupației și sprijinul pentru drepturile palestinienilor cu antisemitismul „s-a fisurat și a fost demascată și nimeni nu mai este păcălit”.

Răspunsul Parisului

De cealaltă parte, Palatul Élysée a condamnat acuzațiile lui Netanyahu, reafirmând că Franța „protejează și va proteja întotdeauna cetățenii săi evrei”.

„Violențele împotriva comunității evreiești din Franța sunt intolerabile”, a transmis președinția franceză, subliniind că Emmanuel Macron a cerut în mod constant guvernelor sale, încă din 2017 - și cu atât mai mult după atacurile teroriste din 7 octombrie 2023 - să acționeze ferm împotriva antisemitismului.

„Acuzația din scrisoarea lui Netanyahu nu va rămâne fără răspuns”, a adăugat Élysée. La rândul său, ministrul pentru Europa, Benjamin Haddad, a declarat că Franța „nu are de primit lecții în lupta împotriva antisemitismului” și a avertizat că această problemă, „care otrăvește societățile europene”, nu trebuie exploatată politic.

Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa. Cazurile raportate de antisemitism au crescut de la 436, în 2022, la 1.676, în 2023, înainte de a scădea la 1.570 anul trecut, potrivit Ministerului de Interne.

Netanyahu și-a extins criticile și la adresa Australiei, care a anunțat, la fel ca Franța, intenția de a recunoaște luna viitoare statul palestinian. Liderul israelian l-a numit pe premierul Anthony Albanese „un politician slab, care a trădat Israelul și i-a abandonat pe evreii Australiei”.

Atacul personal are loc pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două state, după ce guvernul australian a decis, luni, să anuleze viza politicianului israelian de extremă dreapta Simcha Rothman.

Ca reacție, ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a anunțat, câteva ore mai târziu, că a revocat vizele reprezentanților australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană.



››› Vezi galeria foto ‹‹‹