Sculptură cu Trump, îmbrăcat în costum de închisoare și legat de o cruce, expusă în Elveția

Sculptura intitulată „Sfânt sau păcătos”, îl înfățișează pe președintele american în haine de închisoare, cu ochii închiși. Corpul său este imobilizat pe o cruce albă ușor înclinată ceea ce poate evoca o scenă de răstignire sau o execuție prin injecție letală, potrivit Le Figaro.

Lucrarea a fost expusă începând de sâmbătă la Basel după o scurtă prezentare la începutul acestui an la Viena, Austria.

„Este înfricoșător de realist, pot spune asta fără ezitare. Poți vedea fiecare rid, pielea este atât de realistă, este cu adevărat tulburător”, a spus Konrad Breznik, proprietarul galeriei.

„Faptul că putem expune astfel de lucruri ilustrează faptul că trăim într-o democrație”, spune Marit, o norvegiană care locuiește la Basel. Potrivit ei, o astfel de operă nu ar putea fi expusă atât de deschis în Statele Unite. Konrad Breznik, însă, consideră că președintele american ar aprecia lucrarea. „Cred sincer că Donald Trump s-ar putea vedea foarte bine în rolul unui Isus modern... Și sunt aproape sigură că el însuși este convins că face ceea ce trebuie.”

Mason Storm este un artist cunoscut pentru sculpturile și pânzele sale realiste, dar neconvenționale, inspirate de arta stradală. El își menține anonimatul ascunzându-și fața în spatele unor cagule sau măști create de el însuși. Opera sa este adesea comparată cu cea a celebrului său compatriot Banksy.

