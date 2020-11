Se reiau lucrările la gazoductul Nord Stream 2

Lucrările la ultima parte din gazoductul Nord Stream 2 vor reîncepe pe 5 decembrie. Construcția acestuia este sistată de un an din cauza amenințărilor cu sancțiuni a Statelor Unite asupra companiilor care participă la realizarea acestuia, scrie Reuters.

Concernul elvețiano-olandez Allseas a suspendat operațiunile după avertismentul Washinghton-ului. "Intenţionăm să reluăm anul acesta activitatea, instalând conducte cu ajutorul unei nave, în zona economică exclusivă a Germaniei ", a transmis consorțiul. Două nave rusesști, Fortuna și Akademik Cherskiy ar putea participa la instalarea conductelor.

Gazoductul Nord Stream 2 reprezintă o investiţie de 11 miliarde de dolari, finanţată jumătate de Gazprom şi jumătate de cinci companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper şi Shell). Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.

Atât Statele Unite, cât și unele țări europene se opun proiectului pe motiv că acest gazoduct va crește dependența lor de gazele rusești și va pune în dificultate Polonia și Ucraina, care nu vor mai avea un atu în relația lor cu autoritățile de la Moscova.



Totodată, SUA vrea să crească exporturile de gaze spre Germania.