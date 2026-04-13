Jurnalul.ro Ştiri Externe Șeful Casei Albe se crede Isus Hristos

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   10:45
Sursa foto: X-@CalltoActivism/Donald Trump, pe post de vindecător

Președintele american, Donald Trump, a publicat o imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare pe post de vindecător, precum Isus Hristos. Imaginea a devenit virală și a atras numeroase comentarii.

Donald Trump a distribuit imaginea pe propria rețea de socializare Truth Social. Aceasta a devenit virală în scurt timp atrăgând numeroase comentarii.

În imaginea realizată cu IA apare Trump la căpătâiul unui bolnav pe care îl vindecă. Trump este înconjurat de oameni și poartă o robă albă și o pelerină roșie. Imaginea este însoțită de mii de comentarii unii declarându-se de acord cu președintele, alții criticându-l.

Imaginea a apărut la puțin după ce Donald Trump l-a atacat dur pe Papa Leon. Tot pe Truth Social, Trump a scris despre Leon că este „slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic pentru politica externă”.

(sursa: Mediafax)

