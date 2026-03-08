Șeful Google, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   17:00
Sursa foto: Hepta/Sundar Pichai

Șeful Google și al companiei-mamă Alphabet, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, conform unui nou plan de remunerare publicat de autoritatea americană de reglementare a piețelor, SEC.

Doar 6 milioane de dolari, adică 2 milioane pe an, sunt alocați lui Sundar Pichai ca salariu, care este neschimbat din 2020.

Soldul va fi plătit sub formă de titluri Alphabet, dar și sub formă de două filiale, Waymo, specialistul în vehicule autonome, și Wing, specialistul în livrări cu drone. Alocarea acestora va depinde de evoluția cursului acestor acțiuni, precum și, în cazul Alphabet, de valoarea dividendelor plătite.

În cazul concedierii pentru abatere, Sundar Pichai ar pierde beneficiul tuturor opțiunilor pe acțiuni care nu sunt încă exercitabile, precizează documentul citat de Le Figaro. În vârstă de 50 de ani, acesta este director general al Google din 2015 și al Alphabet din 2019.

„Sistemul de stimulente integrat, în prezent și în trecut, în remunerația domnului Pichai a adus beneficii semnificative companiei Alphabet și acționarilor săi”, a afirmat comitetul de remunerare al consiliului de administrație al Alphabet.

În cazul realizării, acest plan îl va face pe Sundar Pichai unul dintre cei mai bine plătiți șefi din lume. El va rămâne însă foarte departe de Elon Musk, șeful Tesla, ai cărui acționari au aprobat, la începutul lunii noiembrie, un plan de remunerare care ar putea ajunge la aproape 1.000 de miliarde în zece ani.

(sursa: Mediafax)

