Senatul SUA vrea să-i limiteze puterile lui Trump

Liderii Partidului Democrat au anunțat că vor continua să aducă în discuție astfel de inițiative săptămânal, atât timp cât războiul declanșat la 28 februarie nu se încheie, scrie Reuters.

Liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a acuzat republicanii că au permis marginalizarea Congresului. Potrivit acestuia, la peste 45 de zile de la începutul conflictului, legislativul nu și-a exercitat rolul constituțional din cauza refuzului republicanilor de a se opune deciziilor președintelui Donald Trump.

Democrații au încercat în repetate rânduri, în ultimele luni, să adopte rezoluții privind puterile de război ale lui Trump, menite să oblige administrația să obțină aprobarea Congresului înainte de lansarea unor operațiuni militare, inclusiv în Iran și Venezuela. Toate aceste inițiative au fost blocate de republicani, care dețin majorități fragile în ambele camere ale Congresului.

Republicanii susțin că acțiunile militare ale administrației sunt legale și limitate ca durată. Liderul republican din Senat, John Thune, a declarat că operațiunile au fost „extraordinar de reușite” și că administrația are un plan clar, care nu va necesita un conflict de lungă durată.

Democrații încearcă să lege dezbaterea privind puterile de război ale lui Trump de efectele economice resimțite de populație. Blocajele impuse porturilor iraniene au dus la perturbări în livrările de petrol și gaze naturale, provocând scumpiri ale carburanților și îngrășămintelor agricole în Statele Unite. Creșterea prețurilor este considerată un risc electoral major pentru republicani, cu mai puțin de șapte luni înainte de alegerile din noiembrie, care vor decide controlul Congresului.

Chuck Schumer a anunțat că alte zece rezoluții privind puterile de război ale lui Trump au fost deja depuse și vor fi supuse votului săptămânal. Următoarea rezoluție este sponsorizată de senatoarea Tammy Duckworth, veteran de război, și ar putea ajunge la vot în Senat chiar miercuri.

În paralel, Camera Reprezentanților pregătește un vot similar privind limitarea atribuțiilor președintelui în conflictul cu Iranul. Casa Albă susține că președintele acționează în limitele atribuțiilor sale constituționale de comandant suprem, invocând necesitatea protejării securității naționale.

(sursa: Mediafax)