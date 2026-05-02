Șoarecii invadează Australia și afectează aprovizionarea cu alimente

„Evident, suntem îngrijorați de situația șoarecilor, inclusiv în Australia de Vest”, a declarat ministrul Energiei, Chris Bowen, într-o intervenție televizată de la Sydney, potrivit Reuters.

Potrivit presei locale, șoarecii – o problemă persistentă în regiunile australiene producătoare de cereale – au infestat fermele din statul Australia de Vest, situat în centura de grâu.

Situația i-a determinat pe producătorii de cereale să avertizeze în aprilie asupra pierderilor de recoltă și să solicite acces la otravă mai puternică împotriva șoarecilor.

Bowen a spus că guvernul de centru-stânga continuă să colaboreze intens cu industria pentru a reduce impactul invaziei asupra aprovizionării cu alimente la nivel local și internațional.

„O invazie de șoareci este o situație foarte dificilă pentru fermieri, pentru industrie și pentru guverne”, a adăugat el.

Australia, al patrulea exportator mondial de grâu, a suferit cea mai gravă invazie de șoareci în 1993, când rozătoarele au distrus mii de hectare de culturi și au atacat animalele din fermele de porci și pui, potrivit agenției științifice a țării.

(sursa: Mediafax)