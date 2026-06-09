Șoc într-o destinație adorată de români: „Omoară un turist”, mesajul care a stârnit panică

Protestele față de turismul din Spania par să se intensifice în această vară, întrucât grupul de presiune „Menys Turisme Més Vida” (Mai puțin turism, mai multă viață) a dezvăluit planurile pentru o manifestație de amploare. Potrivit estimărilor sale, va atrage o „participare istorică”.

Anunțul vine pe fondul unui val de graffiti anti-turism care au apărut în Insulele Canare. Mesajul apărut era un slogan de tipul „ucideți un turist” observat în Tenerife, potrivit Express.

Graffiti-ul a fost descoperit de doi expați care făceau drumeții în Punta del Hidalgo. Ulterior, aceștia au afirmat că au întâlnit și alte mesaje tulburătoare în timpul unei plimbări spre plaja Bollullo de pe coasta de nord a insulei.

Într-un incident separat, cinci agenții imobiliare din Mallorca cu nume internaționale au fost ținta unor atacuri peste noapte. Pereții lor au fost acoperiți cu graffiti care includeau cuvintele „vinovați” și „Guiris afară!”. Guiri este un termen spaniol peiorativ folosit de obicei pentru a se referi la turiștii din Europa de Nord.

Menys Turisme Més Vida a anunțat o manifestație la Palma, o destinație extrem de populară pentru turiștii britanici de pe insula Mallorca, pe 26 iulie. Manifestația este programată să coincidă cu perioada de vârf a vacanțelor școlare. De asemenea, sunt planificate demonstrații în Menorca pe 13 iunie, care reflectă același sentiment anti-turism.

(sursa: Mediafax)