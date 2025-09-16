Starmer mizează pe vizita de stat a lui Trump pentru a atrage investiții

Premierul britanic Keir Starmer îl va întâmpina săptămâna aceasta pe președintele american Donald Trump într-o vizită de stat menită să întărească relațiile economice și diplomatice dintre cele două țări.

Trump sosește marți seară în Marea Britanie, unde va fi primit cu onoruri regale de regele Charles, urmat miercuri de un banchet de stat și ceremonii fastuoase.

Vizita survine într-un moment dificil pentru Starmer, aflat sub presiune după demiterea ambasadorului la Washington, Peter Mandelson, din cauza legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein, dar și după plecarea neașteptată a deputatei Angela Rayner.

Potrivit Reuters, liderul britanic speră că acordurile comerciale și promisiunile de investiții vor eclipsa scandalurile interne și vor aduce beneficii concrete economiei.

Ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, și secretarul american al comerțului, Scott Bessent, vor anunța înființarea unei „forțe transatlantice” pentru aprofundarea cooperării financiare.

Oficialii americani estimează că acorduri de peste 10 miliarde de dolari în domeniile energiei și tehnologiei vor fi confirmate în cadrul vizitei.

Joi, Trump va fi primit la reședința oficială Chequers, unde cei doi lideri vor discuta despre investiții, reducerea tarifelor pentru oțel și aluminiu, situația din Gaza și eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Citește pe Antena3.ro A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

(sursa: Mediafax)