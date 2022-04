Statele din Europa de Est vor să colaboreze pentru reducerea dependenței de gazele din Rusia

În luna iunie 2022 ar putea fi finalizată construcția unui gazoduct între Grecia și Bulgaria, întrucât acesteia din urmă i-au fost sistate gazele de către Gazprom. Polonia și Bulgaria nu au plătit în ruble importurile de energie, motiv pentru care le-au fost oprite livrările.

Gazoductul va costa 240 de milioane de euro și va fi situat între localitatea Komotini din Grecia și oraşul Stara Zagora din centrul Bulgariei. Proiectul este finanţat de cele două țări şi de UE.

Totodată, premierul Kiril Petkov a spus că Bulgaria ar putea primi gaze din România, pe ruta Turcia, iar apoi să se întoarcă prin gazoductul Grecia-Bulgaria.

"Ceea ce am conştientizat este faptul că avem o infrastructură pe care până în prezent nu am folosit-o pe deplin, nu am optimizat-o pe deplin. Este vorba de conducta care aducea gaz prin România, Bulgaria către Turcia. Acum poate să lucreze în sens invers şi posibilitatea de a cumpăra împreună gaz lichefiat este o mare oportunitate, pentru că şi nivelurile de preţuri vor fi diferite dacă cumpărăm împreună. Concomitent cu aceasta, partenerii noştri din Azerbaidjan sunt de asemenea o sursă posibilă pentru gaz suplimentar", a spus Kiril Petkov.

Pe de altă parte. Polonia va relua negocierile cu Cehia pentru construirea gazoductului Stork II. Premierul Petr Fiala a declarat că Cehia este interesată şi de achiziţii în terminalele extinse sau nou construite ale Poloniei de gaze lichefiate. Circa 90% din gazele naturale importate de Cehia provin din Rusia.

Vladimir Putin a cerut statelor neprietenoase să plătească în moneda Rusiei ori să deschidă conturi în euro sau dolari la Gazprobank, pentru ca apoi să poată fi convertite în ruble.