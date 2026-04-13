Tensiuni explozive în Strâmtoarea Ormuz: ONU avertizează că blocarea navigației este ilegală, Trump amenință cu distrugerea navelor iraniene

Strâmtoarea Ormuz: ONU spune că blocarea navigației este ilegală, în plin conflict SUA–Iran

Situația din Strâmtoarea Ormuz devine tot mai tensionată, pe fondul confruntării directe dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din producția globală de petrol și gaze naturale lichefiate, este aproape paralizată.

Potrivit datelor furnizate de compania de analiză maritimă Lloyd’s List Intelligence, traficul a scăzut cu aproximativ 90% de la începutul conflictului, semnalând un risc major pentru economia globală și lanțurile de aprovizionare.

ONU: „Nicio țară nu poate bloca navigația”

În acest context tensionat, Organizația Maritimă Internațională (OMI), agenția maritimă a ONU, a transmis un avertisment clar privind respectarea dreptului internațional.

Secretarul general al instituției, Arsenio Dominguez, a declarat:

„Conform dreptului internaţional, nicio ţară nu are dreptul de a interzice trecerea inofensivă sau libertatea navigaţiei în strâmtorile utilizate pentru tranzitul internaţional”.

Declarația vine într-un moment critic, în care libertatea de navigație este pusă sub semnul întrebării de măsurile militare adoptate de SUA.

Trump escaladează: amenințări directe la adresa Iranului

Președintele american Donald Trump a ridicat nivelul tensiunii după ce a ordonat o blocadă navală asupra porturilor iraniene, măsură intrată în vigoare luni, la ora 14:00 GMT, după eșecul negocierilor directe dintre cele două state, desfășurate la Islamabad.

Mai mult, liderul de la Casa Albă a lansat un avertisment dur pe platforma sa Truth Social:

„Dacă una din aceste nave se apropie indiferent cât de puţin de BLOCADA noastră, ea va fi imediat DISTRUSĂ, potrivit aceluiaşi sistem pe care îl utilizăm contra traficanţilor de droguri pe mare”.

Această declarație amplifică temerile privind o posibilă confruntare militară directă în zonă, cu consecințe imprevizibile la nivel global.

Uniunea Europeană cere o coaliție maritimă

În paralel, Uniunea Europeană își exprimă îngrijorarea față de evoluția rapidă a situației. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat în cadrul Consiliului de Securitate al ONU că actuala criză reprezintă un argument puternic pentru crearea unei coaliții internaționale de securitate maritimă.

„Situaţia din strâmtoarea Ormuz este un argument clar în favoarea unei «coaliţii internaţionale solide pentru securitatea maritimă»”, a afirmat aceasta.

Totodată, oficialul european a subliniat că UE respinge orice măsură care ar limita „trecerea liberă şi în siguranţă prin strâmtori în conformitate cu dreptul internaţional”.

Impact global: economie, energie și securitate

Blocarea sau chiar limitarea traficului în Strâmtoarea Ormuz are implicații uriașe la nivel mondial. Prețurile energiei ar putea crește semnificativ, iar economiile dependente de importurile de petrol și gaze ar resimți rapid efectele.

Pe termen scurt, incertitudinea domină piețele, iar companiile de transport maritim evită zona din motive de securitate. Pe termen lung, conflictul riscă să redeseneze rutele comerciale și alianțele geopolitice.

Mediafax