Strategia Națională de Apărare SUA 2026: Priorități Trump – Apărare Internă, China și NATO

Strategia Națională de Apărare 2026 a SUA: Prioritate pe Apărarea Internă și China, Europa pe Locul Doi

Statele Unite își redefinesc rolul în NATO și relațiile cu Europa prin noua Strategie Națională de Apărare 2026, publicată vineri seară de administrația președintelui Donald Trump. Documentul subliniază că SUA rămân un aliat cheie al NATO, dar acordă prioritate apărării interne și descurajării Chinei, reducând implicarea militară în Europa.

Potrivit strategiei, „deşi Europa rămâne importantă, are o cotă mai mică şi în scădere din puterea economică globală". Washingtonul va continua să joace un rol central în NATO, ajustându-și prezența militară, dar așteaptă ca aliații europeni să preia conducerea împotriva amenințărilor regionale. „Trebuie să prioritizeze - şi o va face - apărarea internă a SUA şi descurajarea Chinei".

Această abordare vine după Strategia de Securitate Națională din decembrie, marcată de principiul "America First". Spre deosebire de prioritățile fostei administrații Biden, Pentagonul pune acum accent pe securizarea frontierei, combaterea narcoticelor și emisfera vestică, oferind „opţiuni credibile pentru garantarea accesului militar şi comercial al SUA la teritorii cheie, în special Groenlanda, Golful Mexicului şi Canalul Panama". Strategia invocă explicit respectarea Doctrinei Monroe în emisfera vestică.

China, prioritatea nr. 2, nu mai este văzută ca principalul rival strategic, ci ca un competitor de descurajat „prin putere, nu prin confruntare". Pentagonul promite „forţa militară pentru diplomaţia vizionară şi realistă a preşedintelui Trump, creând astfel condiţiile pentru un echilibru de putere în Indo-Pacific".

Rusia este descrisă ca o „ameninţare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO". Raportul notează că "aliaţii noştri NATO sunt substanţial mai puternici decât Rusia" și îndeamnă Europa să preia responsabilitatea pentru Ucraina: „Asigurarea şi menţinerea păcii va necesita, prin urmare, leadership şi angajament din partea aliaţilor noştri NATO".

Alte priorități includ creșterea împărțirii sarcinilor cu aliați precum Canada și Mexic, reconstrucția bazei industriale de apărare. Critica la adresa strategiilor anterioare este dură: "Administraţiile anterioare au irosit avantajele noastre militare [...] în promisiuni auto-satisfăcătoare de a susţine chestiuni abstracte efemere, cum ar fi ordinea internaţională bazată pe reguli".

Raportul laudă Israelul ca „un aliat model" după succesul din Războiul de 12 Zile împotriva Iranului și avertizează asupra Coreei de Nord, o amenințare nucleară directă pentru aliații SUA.

Agerpres