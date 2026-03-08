Strategie inedită în cel mai fierbinte loc al lumii

Cel puțin 10 nave și-au schimbat mesajele transponderului, aparent în încercarea de a evita să devină ținte, dezvăluie Financial Times.

Un grup de nave blocate în Golf au ajuns să adopte o strategie inedită pentru a evita atacul: schimbarea mesajelor transponderelor pentru a se declara chineze.

Cel puțin 10 nave și-au modificat în ultima săptămână semnalul de destinație și afișează: „Proprietar chinez”, „Tot echipajul chinez” sau „Echipaj chinez la bord”, conform datelor de la MarineTraffic analizate de FT.

Aproximativ 1.000 de nave sunt în prezent blocate în Golf și în imediata sa împrejurimi, cu o valoare cumulată de aproximativ 25 de miliarde de dolari, potrivit Lloyd’s Market Association.

Iranul continuă să tragă asupra navelor care încearcă să nu doar să traverseze îngustă strâmtoarea îngustă Ormuz la gura Golfului, ci chiar și în Kuweit, unde o cisternă goală de combustibil a fost lovită de o dronă miercuri.

Într-o altă tactică menită să evite să fie țintite, unele nave își manipulează semnalele GPS pentru a deturna armele ghidate.

Aceste nave apar pe platformele de date maritime ca fiind grupate una peste alta, a remarcat TankerTrackers.com , o agenție de cercetare.

Navele care își schimbă semnalele transponder variază ca tip, de la nave portcontainer la petroliere. Unele sunt încărcate, iar altele sunt goale.

Majoritatea rămân în Golf.

Însă o navă, Iron Maiden, a traversat în viteză Strâmtoarea Ormuz miercuri, schimbându-și pentru scurt timp semnalul în „China Owner/ Proprietar Chinez” până a ajuns în apele din largul coastei Omanului.

Un număr mai mic de nave au ales o identitate diferită.

Sâmbăta trecută, în prima zi a conflictului cu Iranul, un petrolier numit Bogazici a traversat strâmtoarea identificându-se drept „musulman / turc”, înainte de a reveni la numele său original odată ce a fost eliberată.

Căpitanul unei nave este responsabil pentru semnalul transponderului navei, care este folosit în principal pentru a comunica cu traficul din apropiere și pentru a preveni coliziunile. Însă câmpul de transmitere poate fi ușor modificat.

„Pot schimba orice, poți pune orice vrei acolo”, a spus Matthew Wright, analist la platforma de date privind transportul maritim Kpler.

„Există un element de subterfugiu, deoarece echipajele încearcă să-și mascheze legăturile cu anumite porturi, destinații sau naționalități.”

Wright a spus că practica a apărut pentru prima dată în Marea Roșie în 2023, când rebelii Houthi din Yemen au început să atace navele comerciale.

Deși rămâne neclar dacă forțele iraniene sau reprezentanții acestora tratează navele diferit dacă acestea pretind legături cu China, el a spus că echipajele par dispuse să încerce orice ar putea reduce riscul de a fi vizate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)