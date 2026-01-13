Tensiuni SUA-Marea Britanie: SUA amenință cu „orice e pe masă” dacă UK interzice X-ul lui Elon Musk din cauza deepfake-urilor sexualizate generate de AI

Elon Musk X în pericol în UK: Trump vs Starmer pe libertate exprimare și Grok AI – Ce urmează?

Departamentul de Stat al SUA trage un semnal de alarmă: dacă guvernul britanic pune în aplicare amenințarea de a bloca platforma X a lui Elon Musk, „nimic nu e exclus" în apărarea libertății de exprimare. Sarah B. Rogers, subsecretar de stat pentru diplomație publică numit de Donald Trump, a declarat la GB News că SUA va reacționa ferm la orice decizie a Autorității de reglementare a comunicațiilor din Marea Britanie, Ofcom.

„Haideți să vedem ce face Ofcom și apoi vedem ce face America", a spus Rogers, criticând dur eforturile europene de a controla discursul online. Ea a acuzat Londra că vrea să „curateze spațiul public" și să suprime opinii politice incomode, legând cazul de ostilitatea față de „valența politică" a X-ului.

Conflictul escaladează pe fondul unei anchete Ofcom privind nerespectarea Legii Siguranței Online de către X. Platforma e investigată pentru că chatbot-ul Grok AI ar fi generat imagini intime non-consensuale, inclusiv potențial material cu abuz sexual asupra minorilor – deepfake-uri sexualizate cu copii, femei și fete, potrivit Politico.

Premierul britanic Keir Starmer insistă că nu e vorba de cenzură, ci de combaterea „imaginilor criminale": „Dacă X nu controlează Grok, o vom face noi, rapid. Dacă profiți de vătămări și abuzuri, pierzi dreptul la autoreglare".

Secretarul pentru Tehnologie Liz Kendall confirmă sprijinul guvernamental pentru Ofcom, care poate amenda cu peste 18 milioane lire sau până la 10% din veniturile globale ale X sau cere blocarea platformei în Marea Britanie.

Din SUA, ripostează și politicieni trumpiști: congremena republicană Anna Paulina Luna propune sancțiuni contra Marea Britanie dacă X e interzis. Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Londra a lăsat declarațiile lui Rogers să vorbească de la sine, subliniind poziția administrației Trump împotriva reglementărilor UE pe ură și dezinformare – după ce luna trecută a sancționat fostul comisar european Thierry Breton.