Atacuri puternice ale SUA asupra Iranului. Teheranul atacă bazele americane

Deși locațiile precise vizate de Statele Unite rămân neclare, presa iraniană a raportat explozii în regiunea Strâmtorii Ormuz. Potrivit canalului de știri IRIB, șase explozii au fost auzite pe insula iraniană Qeshm, șapte în orașul Sirik și altele în importantul oraș portuar sudic Bandar Abbas, potrivit Le Figaro.

„Acțiunile Iranului în Strâmtoare sunt total inacceptabile pentru Statele Unite și nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat un oficial al guvernului american sub condiția anonimatului, după ce Departamentul Trezoreriei a publicat un document care interzice „noi tranzacții” cu hidrocarburi iraniene începând de marți.

Trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz în decurs de 24 de ore, a raportat agenția britanică de securitate maritimă UKMTO. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington.

Iranul și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Teheranului.

Acest text prevede în special redeschiderea Strâmtorii Ormuz - prin care trec în mod normal 20% din țițeiul și GNL-ul mondial și a cărei închidere de către Teheran a zguduit economia mondială și a provocat o creștere a prețurilor - precum și ridicarea sancțiunilor americane asupra petrolului iranian.

Navigația fusese reluată în Strâmtoarea Ormuz după semnarea memorandumului de înțelegere, în ciuda unor incidente. La sfârșitul lunii iunie, acuzând Iranul că a vizat două nave, Statele Unite au bombardat din nou țara, care a ripostat prin țintirea vecinilor săi din Golf, Kuweitul și Bahrainul. Washingtonul și Teheranul au convenit ulterior să înceteze ostilitățile.

Riposta iraniană

De cealaltă parte, Iranul a anunțat miercuri că a atacat ținte militare americane din Bahrain și Kuweit, ca răspuns la loviturile lansate de Statele Unite împotriva unor ținte iraniene. Schimbul de focuri are loc în ciuda unui memorandum de înțelegere pentru încheierea conflictului.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat că a lansat rachete și drone împotriva unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, informează Reuters.

Potrivit autorităților iraniene, au fost vizate instalații militare din Bandar Salman, Districtul Naval 5 din Bahrain și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit. De asemenea, au anunțat că au doborât o dronă americană MQ-9 care ar fi încercat să intervină în timpul operațiunii.

În urma atacurilor, sirenele de raid aerian au fost activate în Bahrain și Kuweit. Armata kuweitiană a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost mobilizate pentru a intercepta atacurile.

Escaladarea vine după ce Statele Unite au lansat noi lovituri militare asupra Iranului și au respins sancțiuni Teheranului privind comerțul cu petrol. CENTCOM a precizat că printre țintele atacate s-au aflat peste 60 de ambarcațiuni ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Comandamentul Central din Iran a condamnat loviturile americane și a transmis că „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor agresiunii și acțiunile teroriste ale SUA”.

„Epoca intimidării și a șantajului a apus. Nu cedăm”, a transmis Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentul iranian. Acesta a acuzat că a încălcat armistițiul prin atacurile recente, reintroducerea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol și susținerea Israelului în acțiunile sale din sudul Libanului.

Ministerul de Externe de la Teheran a acuzat că atacurile încalcă acordul de înțelegere și că Statele Unite sunt responsabile de viitoare escaladări în regiune.

BREAKING NEWS:???????????? ????????

Following the American attack on the *Shahid Haqqani* in Bandar Abbas, Iran has just launched a retaliatory strike against highly classified American facilities in response to the U.S. attack on the *Shahid Haqqani* in Bandar Abbas. pic.twitter.com/C8m5tESeIi — Mr. Hass ???? (@Lassegaf_1) July 7, 2026

???? BREAKING: Israeli Fighter Jets Reportedly Destroy Iranian Oil Tanker in the Strait of Hormuz



According to emerging reports, an Iranian oil tanker carrying crude oil through the Strait of Hormuz was reportedly struck by missiles launched by Israeli fighter jets, resulting in… pic.twitter.com/RXTSQGL0Yr — Israel Army (@Israeldefences) July 7, 2026

(sursa: Mediafax)