SUA și China vor colabora pentru soluționarea conflictului din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Washingtonul și Beijingul intenționează să coopereze în privința războiului din Ucraina, după o serie de discuții recente cu liderii chinezi, scrie Al Jazeera.

„Ucraina a fost un subiect foarte important. Am vorbit mult despre asta și vom lucra împreună să vedem dacă putem ajunge la un rezultat,” a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

Liderul american a precizat totodată că „Taiwan nu a fost un subiect de discuție” în cadrul întrevederilor.

Declarația vine într-un moment în care tensiunile dintre China și Taiwan rămân ridicate, iar SUA continuă să își reafirme sprijinul pentru insulă.

Trump a reiterat și ideea reluării testelor nucleare americane, argumentând că alte state desfășoară deja astfel de activități.

„Se pare că toți fac teste nucleare. Noi avem mai multe arme nucleare decât oricine, dar nu mai testăm de mulți ani. Dacă ceilalți o fac, cred că este potrivit să reluăm și noi testele,” a spus președintele.

SUA reduce tarifele vamale pentru China de la 57% la 47%

Trump a mai declarat că a ajuns la un nou acord comercial cu liderul chinez Xi Jinping, care prevede scăderea tarifelor impuse importurilor chineze de la 57% la 47%, în schimbul continuării exporturilor de pământuri rare și a altor concesii economice din partea Beijingului.

Statele Unite vor reduce tarifele vamale pentru China de la 57% la 47%, potrivit unui acord anunțat de președintele Donald Trump după o întâlnire cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Discuțiile au avut loc joi, la summitul APEC din Busan, Coreea de Sud, și au marcat prima întrevedere directă dintre cei doi lideri din 2019 încoace.

Potrivit DW, Trump a descris întâlnirea drept „un mare succes”, afirmând că înțelegerea va rămâne în vigoare cel puțin un an.

În schimbul reducerii tarifelor, China s-a angajat să mențină exporturile de pământuri rare, esențiale pentru industria tehnologică și să cumpere „cantități uriașe” de soia americană.

De asemenea, Beijingul ar urma să intensifice combaterea traficului de fentanil, o problemă majoră pentru SUA.

„Președintele Xi este un lider extraordinar al unei țări foarte puternice”, a spus Trump, adăugând că mai multe aspecte comerciale „au fost finalizate” în cadrul discuției de două ore.

Trump a mai anunțat că va vizita China în aprilie, iar Xi Jinping va efectua o vizită în SUA ulterior, „fie în Florida, Palm Beach, fie la Washington”.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)