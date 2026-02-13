x close
SUA controlează banii obținuți din petrolul Venezuelei. Ce se întâmplă cu miliardul de dolari

de Redacția Jurnalul    |    13 Feb 2026   •   23:17
Sursa foto: Fonduri petroliere fără precedent: banii venezueleni, gestionați de SUA

Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari.

Americanii au decis să schimbe destinația banilor. Acestea sunt depuși într-un cont al Departamentului Trezoreriei SUA.

Administrația Trump a depus primele 500 de milioane de dolari din vânzările de petrol din Venezuela într-un cont controlat de SUA în Qatar, potrivit CNBC. Ulterior, procedura s-a modificat. Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat pentru NBC News că a fost înființat un cont al Departamentului Trezoreriei SUA. Veniturile din vânzările de petrol din Venezuela depășesc acum 1 miliard de dolari.

„Un cont a fost înființat în Qatar, controlat de guvernul SUA în tot acest timp, pentru a depune acei bani și apoi a-i trimite de acolo în Venezuela. Acum avem un cont la Trezoreria SUA. Banii nu vor mai merge în Qatar”, a spus secretarul pentru energie.

Administrația Trump a preluat controlul vânzărilor de petrol ale Venezuelei după ce l-a capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro într-un raid militar luna trecută. Wright s-a întâlnit în Venezuela săptămâna aceasta cu președintele interimar al țăriii, Delcy Rodríguez. Wright este cel mai înalt oficial american care a vizitat țara în ultimele decenii.

Americanii au acorduri pe termen scurt pentru a vinde încă 5 miliarde de dolari din țițeiul Venezuelei în următoarele luni, a spus secretarul. Până acum, petrolul a ajuns la rafinăriile americane și în Europa, a spus el.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: petrol Venezuela
