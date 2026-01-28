SUA: Dovezile contrazic relatările oficialilor responsabili cu imigrația în șase confruntări violente

Reuters a făcut o analiză din care reiese că declarațiile făcute de oficiali responsabili cu imigrația după incidente violente în care au fost implicați agenți federali au fost ulterior contrazise de dovezi.

Oficialii lui Trump i-au descris rapid pe cei doi împușcați recent - Renee Good și Alex Pretti - ca fiind agresori și au afirmat că împușcăturile au fost justificate. Însă au apărut rapid înregistrări video și alte dovezi care contraziceau puternic aceste declarații, alimentând întrebări cu privire la credibilitatea oficialilor federali și îndoieli cu privire la disponibilitatea acestora de a investiga pe deplin aceste incidente și altele.

Analiza Reuters a inclus aceste două incidente și alte patru din ultimele luni care, împreună, arată o tendință în care oficialii s-au grăbit să apere ofițerii de imigrare fără a aștepta apariția faptelor cheie – ceea ce foștii oficiali de imigrare au numit o ruptură clară față de practicile anterioare ale agențiilor federale în astfel de situații.

Aceste declarații inițiale au fost contestate de înregistrări video sau alte dovezi, uneori în instanță. Într-un incident cu împușcături neletale din Minnesota, documentele judiciare au arătat că incidentul a început cu o eroare de identificare. Un deces într-un centru de detenție, pe care Departamentul pentru Securitate Internă al SUA l-a descris ca o tentativă de sinucidere, a fost ulterior declarat omucidere de către un medic legist al regiunii.

„Ei încearcă să controleze narațiunea încă de la început și nu par să le pese când se dovedește că au greșit”, a declarat David Lapan, care a fost secretar de presă al DHS în 2017, în timpul primei administrații Trump.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters, DHS a făcut referire la declarații anterioare privind incidentele în care au fost implicați ofițerii săi, subliniind necesitatea asigurării siguranței ofițerilor în timp ce aceștia aplică măsurile represive ale lui Trump.

„Am asistat la o campanie de violență extrem de coordonată împotriva forțelor noastre de ordine”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, adăugând că departamentul își propune „să ofere informații rapide și precise poporului american”.

(sursa: Mediafax)