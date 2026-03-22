„Avem destui bani”: mesajul SUA despre războiul cu Iranul care agită Washingtonul

SUA susțin că pot finanța un război cu Iranul fără taxe mai mari. Declarațiile care aprind controverse la Washington

Administrația americană transmite un mesaj ferm privind capacitatea financiară a SUA în eventualitatea unui conflict cu Iranul. Secretarul Trezoreriei afirmă că există resurse suficiente, însă planurile de finanțare suplimentară provoacă tensiuni în Congres.

Statele Unite dispun de suficiente resurse pentru a susține financiar un eventual conflict militar cu Iranul, fără a recurge la majorări de taxe, potrivit declarațiilor făcute de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Într-un interviu acordat NBC News, oficialul american a subliniat că Washingtonul poate acoperi costurile războiului fără dificultăți majore. „Avem destui bani pentru a finanța acest război”, a afirmat acesta, încercând să transmită un semnal de stabilitate economică într-un context geopolitic tensionat.

În același timp, Bessent a făcut referire la o posibilă solicitare suplimentară de buget din partea Pentagonului, estimată la aproximativ 200 de miliarde de dolari. Potrivit acestuia, fondurile nu ar fi destinate exclusiv conflictului actual, ci mai degrabă dezvoltării și consolidării capacităților militare pe termen lung.

Oficialul a evidențiat rolul președintelui Donald Trump în întărirea armatei americane, menționând că strategia actuală continuă direcția din primul mandat și vizează asigurarea unei armate bine echipate pentru viitor.

Cu toate acestea, propunerea de suplimentare a bugetului apărării se lovește de o opoziție tot mai vizibilă în Congres. Atât democrații, cât și o parte dintre republicani contestă necesitatea unor noi alocări financiare, în condițiile în care cheltuielile pentru apărare au atins deja niveluri ridicate în anul precedent.

Dezbaterea reflectă o divizare politică profundă la Washington, unde întrebările legate de costurile reale ale unui posibil conflict și impactul asupra economiei americane devin din ce în ce mai presante.

În timp ce administrația americană încearcă să transmită încredere în capacitatea financiară a statului, disputa politică privind cheltuielile militare ar putea influența decisiv modul în care SUA vor gestiona un eventual conflict major în Orientul Mijlociu.

Mediafax