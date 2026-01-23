SUA au părăsit Organizația Mondială a Sănătății

Președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor părăsi organizația în prima zi a mandatului său prezidențial, în 2025, printr-un decret prezidențial. Conform legii americane, trebuie să dea un preaviz de un an și să plătească toate taxele restante înainte de plecare.

Joi, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că eșecul OMS de a controla, gestiona și partaja informații a costat SUA trilioane de dolari, iar președintele și-a exercitat autoritatea pentru a suspenda transferul viitor al oricăror fonduri, sprijin sau resurse ale guvernului SUA către OMS.

„Poporul american a plătit mai mult decât suficient acestei organizații, iar acest impact economic depășește cu mult avansul pentru orice obligații financiare față de organizație”, a declarat purtătorul de cuvânt prin e-mail.

Revenire rapida improbabilă

În ultimul an, mulți experți în sănătate la nivel mondial au cerut o reevaluare, inclusiv, cel mai recent, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Sper că SUA vor reconsidera și se vor reînscrie în OMS”, a declarat el reporterilor la o conferință de presă la începutul acestei luni. „Retragerea din OMS este o pierdere pentru Statele Unite și o pierdere pentru restul lumii.”

OMS a mai declarat că SUA nu au plătit încă taxele pe care le datorează pentru 2024 și 2025. Statele membre vor discuta despre retragerea SUA și modul în care va fi gestionată această situație în cadrul consiliului executiv al OMS din februarie, a declarat un purtător de cuvânt al OMS pentru Reuters, prin e-mail.

„Aceasta este o încălcare clară a legii americane”, a declarat Lawrence Gostin, directorul fondator al Institutului O'Neill pentru Dreptul Global al Sănătății de la Universitatea Georgetown din Washington, un observator atent al OMS. „Dar este foarte probabil ca Trump să scape basma curată.”

Într-o declarație pentru Reuters la Davos, Bill Gates, președintele Fundației Gates, un important finanțator al inițiativelor globale în domeniul sănătății și al unor activități ale OMS, a spus că nu se așteaptă ca SUA să-și reconsidere decizia pe termen scurt.

„Nu cred că SUA se vor întoarce la OMS în viitorul apropiat”, a spus el, adăugând că, atunci când va avea ocazia să pledeze pentru asta, o va face. „Lumea are nevoie de Organizația Mondială a Sănătății.”

Ce înseamnă retragerea

Pentru OMS, retragerea SUA a declanșat o criză bugetară care a dus la reducerea cu jumătate a echipei de conducere și la reducerea activității, cu reduceri bugetare în întreaga agenție.

Washingtonul a fost, în mod tradițional, de departe cel mai mare susținător financiar al agenției de sănătate a ONU, contribuind cu aproximativ 18% din finanțarea totală a acesteia. OMS va renunța, de asemenea, la aproximativ un sfert din personalul său până la jumătatea acestui an.

Agenția a declarat că a colaborat cu SUA și a împărtășit informații în ultimul an. Nu era clar cum va funcționa colaborarea în viitor.

Experții în sănătate la nivel mondial au declarat că acest lucru prezintă riscuri pentru SUA, OMS și întreaga lume.

„Retragerea SUA din OMS ar putea slăbi sistemele și colaborările pe care lumea se bazează pentru a detecta, preveni și răspunde amenințărilor la adresa sănătății”, a declarat Kelly Henning, coordonatoarea programului de sănătate publică la Bloomberg Philanthropies, o organizație non-profit cu sediul în SUA.

(sursa: Mediafax)