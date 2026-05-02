Trump lovește din nou Europa: SUA retrag 5.000 de soldați din Germania

Semnal dur de la Trump pentru Berlin: retragere de trupe americane din Germania

Washingtonul pregătește o nouă retragere de trupe din Germania, într-un semnal clar al tensiunilor tot mai mari dintre administrația Trump și aliații europeni. Pentagonul a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, iar mutarea ar urma să fie finalizată în următoarele șase până la 12 luni, potrivit oficialilor americani citați de Reuters.

Trump pune presiune pe Berlin

Decizia vine pe fondul unui conflict diplomatic tot mai vizibil între președintele Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, după declarațiile critice ale liderului de la Berlin privind strategia SUA în războiul cu Iranul. Trump a sugerat deja la începutul săptămânii că analizează reducerea efectivelor americane din Germania, iar ulterior a revenit cu atacuri publice la adresa lui Merz. În acest context, retragerea trupelor este interpretată de observatori ca un mesaj politic transmis direct unui aliat-cheie din NATO.

Oficialii Pentagonului au explicat că măsura este rezultatul unei analize ample a posturii militare americane în Europa și al priorităților strategice ale Washingtonului, inclusiv concentrarea mai mare pe teritoriul SUA și pe regiunea Indo-Pacific. Chiar și după această reducere, Germania ar urma să rămână cea mai importantă bază europeană pentru trupele americane, cu peste 30.000 de militari activi staționați acolo.

Ramstein, piesă strategică

Germania găzduiește unele dintre cele mai importante facilități militare americane din Europa, inclusiv baza aeriană Ramstein și sediile Comandamentului European al SUA și ale Comandamentului pentru Africa. Ramstein este considerată un nod logistic esențial pentru operațiunile aeriene, transportul de echipamente și evacuările medicale, ceea ce face ca orice reducere a prezenței americane să aibă o încărcătură simbolică și operațională puternică.

Chiar dacă retragerea anunțată nu ar schimba radical echilibrul militar din Europa, ea marchează o schimbare de ton în relația transatlantică. Germania găzduiește de zeci de ani o prezență americană majoră, consolidată după Al Doilea Război Mondial și menținută inclusiv în perioada Războiului Rece. În 2025, potrivit datelor citate de media internațională, erau staționați permanent în Germania aproximativ 36.436 de militari americani activi.

Reacția la criticile lui Merz

Tensiunea dintre cei doi lideri a escaladat după ce Merz a spus că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în privința Iranului și a sugerat că SUA sunt „umilite” de negociatorii iranieni. Trump a reacționat rapid, declarând că Merz „nu știe despre ce vorbește” și acuzându-l că se amestecă într-o problemă de securitate națională a SUA. Ulterior, președintele american a făcut publică intenția de a revizui poziționarea trupelor din Germania și, separat, a sugerat că și Italia și Spania ar putea fi vizate de reduceri similare.

În ciuda acestor atacuri, Merz a spus că relația sa cu Trump rămâne „bună”, semn că Berlinul încearcă să tempereze criza diplomatică. Totuși, decizia Pentagonului arată că, dincolo de discursul public, administrația americană trece la măsuri concrete care pot rescrie arhitectura de securitate din Europa.

Ce urmează

Retragerea celor aproximativ 5.000 de soldați nu înseamnă o ieșire masivă a SUA din Germania, ci o ajustare care aduce nivelul efectivelor mai aproape de perioada de dinaintea creșterii post-2022, produsă după invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit oficialilor citați de presă, o parte dintre militarii retrași ar putea reveni ulterior în SUA și apoi fi redislocați în alte zone, în funcție de prioritățile Pentagonului.

Mesajul politic rămâne însă cel mai important: Trump își folosește influența asupra prezenței militare americane ca instrument de presiune asupra aliaților europeni care, în opinia sa, nu oferă suficient sprijin operațiunilor SUA din Orientul Mijlociu. În acest climat, relația dintre Washington și Berlin intră într-o nouă fază de fragilitate, cu efecte care pot depăși cu mult actualul episod legat de Iran.

Mediafax