Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control. Peste 1.100 cazuri la început de 2026

Statele Unite au depășit 1.100 de cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni ale anului. Numărul este de șase ori mai mare decât media anuală, potrivit CNN.

Medicii avertizează că urmează noi decese. „Ne îndreptăm spre alte decese. Și este inadmisibil", a declarat dr. Paul Offit, de la Spitalul de Copii din Philadelphia.

Aproape toate cazurile raportate în SUA implică persoane nevaccinate sau incomplet vaccinate. Peste 80% dintre cazuri sunt înregistrate la copii și adolescenți. „Copiii mor din cauza unei boli care poate fi prevenită prin vaccinare, deoarece părinții aleg să nu-i vaccineze", a spus Offit.

Carolina de Sud are cel mai mare focar: aproape 980 de cazuri din octombrie până acum. Spartanburg, cu rate scăzute de vaccinare, este cel mai afectat.

Au fost raportate complicații grave: pneumonie, encefalită, cazuri la femei însărcinate. Nu s-au înregistrat decese, dar statul avertizează că epidemia nu s-a terminat.

Focare active există și în Florida, Utah, Arizona și de-a lungul coastei de vest. Jumătate dintre statele americane au raportat cazuri în 2026.

Din fiecare 1.000 de copii infectați, până la 3 pot muri. Unul poate dezvolta encefalită. Cu cât pacientul este mai în vârstă, cu atât boala este mai severă. „Rujeola este o infecție gravă. Poate afecta orice copil sănătos", a avertizat dr. William Schaffner, de la Universitatea Vanderbilt.

Rujeola fusese declarată eradicată în SUA în anul 2000. Răspândirea actuală amenință acest statut. Organizația Panamericană a Sănătății se reunește în aprilie pentru o decizie oficială.

