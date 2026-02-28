Noul Nostradamus a prezis Covid, acum vorbește despre catastrofe globale și soarta lui Trump

Clarvăzătorul Craig Hamilton-Parker supranumit „profetul apocalipsei” și „noul Nostradamus” a dezvăluit câteva predicții tulburătoare pentru anii următori, potrivit Express. El face predicțiile pe propriul canal YouTube care are peste 230.000 de abonați. În cel mai recent videoclip el anunță cinci evenimente importante care se vor produce în următorii ani.



Clarvăzătorul spune că folosește citirile Nadi pentru predicțiile sale, un sistem astrologic indian antic bazat pe frunze de palmier. El susține că practica dezvăluie perspective asupra trecutului, prezentului și viitorului.

Una dintre predicții îl vizează pe Donald Trump. Craig Hamilton-Parker anunță că președintele american va avea al treilea mandat deși Constituția SUA nu permite așa ceva. Potrivit lui Craig, o „catastrofă majoră” care implică Taiwanul va duce la prelungirea temporară a președinției de către Trump pentru un al treilea mandat.

O altă predicție este despre un meteorit care va ajunge „între Pământ și Lună” în 2028. „Este destul de aproape de Pământ. Dacă am avea o astfel de lovitură, ar fi catastrofală ... ar provoca incendii, ar provoca cutremure, ar provoca tsunami-uri”, avertizează clarvăzătorul.

Craig Hamilton-Parker refuză să spună cine va fi viitorul președinte al SUA după al treilea mandat al lui Trump. Totuși, el prezice că vicepreședinte JD Vance nu va ajunge șeful suprem de la Casa Albă.

O predicție are legătură cu OZN-urile. Hamilton-Parker anunță că o dezvăluire majoră despre OZN-uri este iminentă, prezicând că „dovezile fizice ale unui lucru provenit din spațiul cosmic” vor fi în curând dezvăluite lumii. El crede că presupusul OZN se află undeva într-o „zonă europeană”.

Pe canalul de YouTube a fost invitată o femeie care susține și ea că este clarvăzătoare. Vinita Dubey Pande a dezvăluit că un uriaș conflict va izbucni în 2028 sau 2029, declanșând o criză alimentară globală. În războiul care va produce pagube uriașe ar putea fi implicate SUA, Israel, Iran și Rusia, a transmis Vinita.

Nu în cele din urmă, Vinita a prezis o serie de dezastre naturale care vor afecta mai multe zone ale Asiei.

„În Taiwan, în 2028/2029, va exista un tsunami, nu va fi devastator, dar va produce pagube. În Japonia, de exemplu, s-a spus că vor exista cutremure sau calamități legate de apă, de Pământ”, a precizat femeia.

(sursa: Mediafax)