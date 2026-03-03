PUSL cere demisia lui Dominic Fritz după ce ANI și instanța au confirmat conflictul de interese

Potrivit raportului oficial, în campania electorală din 2020, primarul Timișoarei a contractat un împrumut de 25.000 de lei de la un consilier local USR. Ulterior preluării mandatului, Dominic Fritz a semnat un act administrativ în beneficiul unei societăți reprezentate de persoana care îi acordase împrumutul.

În acest context, PUSL solicită demisia edilului, invocând încălcarea standardelor de integritate asumate public.

„ANI a stabilit clar conflictul de interese, iar instanța a confirmat. Nu mai există loc pentru ambiguități. Integritatea nu este un slogan de campanie, ci o obligație. Dominic Fritz trebuie să demisioneze”, a transmis Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL.

Situația generează presiune publică și readuce în prim-plan tema responsabilității politice în administrația locală.