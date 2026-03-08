Cine va fi succesorul lui Ali Khamenei? Favoriții pentru funcția de lider suprem al Iranului

În acest context, atenția s-a îndreptat către instituția responsabilă de desemnarea noului lider suprem al Republicii Islamice, Consiliul Experților.

Mai mulți membri ai Consiliului Experților au declarat că decizia privind succesorul lui Ali Khamenei a fost deja luată, însă identitatea persoanei nu a fost făcută publică. Potrivit analiștilor și experților în geopolitică, mai multe nume importante din establishmentul religios și politic iranian sunt considerate potențiali candidați pentru această funcție, scrie CNN.

Mojtaba Khamenei. Favorit pentru succesorul lui Ali Khamenei

Printre favoriți se numără Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem. Deși nu a ocupat poziții oficiale de prim rang, Mojtaba este considerat o figură extrem de influentă în culisele puterii.

El ar avea relații strânse cu IRGC, cea mai puternică structură militară a Iranului, precum și cu Basij, organizația paramilitară loială regimului. Aceste legături îi oferă o poziție solidă în competiția pentru succesorul lui Ali Khamenei.

Alireza Arafi. Candidat instituțional pentru succesorul lui Ali Khamenei

Un alt nume menționat frecvent este Alireza Arafi, cleric cu o carieră consolidată în instituțiile statului iranian. El este vicepreședinte al Consiliului Experților și a fost membru al Consiliul Gardienilor, organismul care verifică și validează candidații la alegeri și analizează legile adoptate de parlament.

În plus, Arafi conduce sistemul seminariilor religioase din Iran, ceea ce îi conferă o influență importantă în rândul clerului.

Mohammad Mehdi Mirbagheri. Linia dură pentru succesorul lui Ali Khamenei

Printre potențialii succesori se află și Mohammad Mehdi Mirbagheri, cunoscut pentru pozițiile sale ultraconservatoare. Membru al Consiliului Experților, Mirbagheri reprezintă una dintre cele mai radicale facțiuni ale establishmentului religios iranian.

Potrivit unor publicații din diaspora iraniană, acesta susține că un conflict între lumea credincioșilor și Occident este inevitabil, poziție care îl plasează ferm în tabăra ideologică antioccidentală.

Hassan Khomeini. Moștenitorul simbolic în cursa pentru succesorul lui Ali Khamenei

Un alt posibil candidat este Hassan Khomeini, nepotul fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini. Numele său are o puternică valoare simbolică în politica iraniană.

Hassan Khomeini este perceput ca fiind mai moderat decât alți clerici influenți. Totuși, în 2016 i s-a interzis să candideze pentru Consiliul Experților, ceea ce arată tensiunile din interiorul sistemului politic iranian.

Hashem Hosseini Bushehri. Candidat discret pentru succesorul lui Ali Khamenei

Pe lista potențialilor succesori se regăsește și Hashem Hosseini Bushehri, cleric senior și prim-vicepreședinte al Consiliului Experților.

Bushehri este considerat apropiat de fostul lider suprem, însă are un profil public discret și nu este cunoscut pentru relații foarte puternice cu Garda Revoluționară, aspect care ar putea influența decizia finală privind succesorul lui Ali Khamenei.

Alegerea succesorului lui Ali Khamenei reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice pentru Iran din ultimele decenii. Liderul suprem deține autoritatea finală asupra armatei, sistemului judiciar și politicii externe, ceea ce face ca decizia Consiliului Experților să fie crucială pentru stabilitatea internă și poziția Iranului pe scena internațională.

Anunțul oficial privind succesorul lui Ali Khamenei este așteptat în perioada următoare.

