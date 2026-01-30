Suedia, Slovacia și Moldova trimit echipamente energetice Ucrainei

Ucraina primește noi echipamente de alimentare cu energie din partea Suediei, Slovaciei și Republicii Moldova, pentru a sprijini funcționarea spitalelor și a altor infrastructuri critice, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

În zilele următoare, spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev - unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din Ucraina - va primi 39 de sisteme de baterii EcoFlow, achiziționate de organizația non-profit suedeză Beredskapslyftet. Acestea vor alimenta echipamentele medicale esențiale, precum aparatele de monitorizare, ventilatoare sau sisteme de iluminat, în cazul întreruperilor de electricitate. Organizația este implicată în acțiuni de sprijin umanitar și de gestionare a situațiilor de criză.

„Suntem sincer recunoscători. Echipamentele vor fi livrate în câteva zile și vor contribui la creșterea siguranței energetice a spitalului”, a tranmis Sybiha joi pe rețelele sociale.

De asemenea, orașul Cernihiv, situat în nordul Ucrainei, aproape de granița cu Belarus, va primi un prim transport de 13 generatoare și stații de încărcare din Slovacia, în cadrul inițiativei „Căldură pentru Ucraina”. Ministrul a precizat că această acțiune este rezultatul solidarității publice din Slovacia.

„Inițiativa «Căldură pentru Ucraina» a fost lansată în urmă cu mai puțin de o săptămână și a strâns deja peste 700.000 de euro. Generatoarele vor asigura electricitate pentru spitale, școli, grădinițe și alte obiective esențiale”, a precizat șeful diplomației ucrainene. Următoarele livrări de echipamente energetice sunt pregătite pentru orașele Sumî, Zaporijjea, Kiev și Dnipro.

În același timp, o campanie similară a fost lansată și în Republica Moldova. Inițiativa a fost prezentată la TVR Moldova, care s-a alăturat proiectului ca partener media, cu scopul de a atrage sprijin public pentru Ucraina.

Andrii Sybiha a amintit și sprijinul oferit de Germania. În cursul zilei de joi, guvernul german a donat Ucrainei două centrale termice de cogenerare, ca parte a pachetului de sprijin energetic pentru perioada de iarnă, echipamentele fiind predate oficial premierului ucrainean.

