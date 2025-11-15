x close
Țara nevoită să renunțe la interzicerea alcoolului după-amiaza, după doar câteva zile

de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   19:20
Sursa foto: Hepta

Thailanda a interzis consumul de alcool după-amiaza, dar trebuie să renunțe la restricție. Autoritățile revocă interdicția la doar câteva zile după intrarea în vigoare, în urma reacțiilor negative din partea industriei turismului.

Pentru o perioadă de șase luni, începând din decembrie, autoritățile vor permite vânzarea de băuturi alcoolice între orele 14:00 și 17:00. Ministrul sănătății publice, Pattana Promphat, a anunțat decizia joi, după o ședință de trei ore a comitetului de control al alcoolului, conform Bloomberg.

Programul pilot ar putea fi prelungit până după jumătatea anului 2026.

Decizia vine la mai puțin de o săptămână după ce guvernul a introdus reguli mai stricte privind alcoolul.

Interzicerea alcoolului după-amiaza a provocat reacții negative imediate. Industria turismului și proprietarii de baruri au protestat vehement. Deși interdicția există din 1972, ea se aplica în principal magazinelor de vânzare cu amănuntul.

Autoritățile au încercat să o aplice în mai multe locuri la începutul lunii noiembrie. Acest lucru a declanșat criza în sectorul turismului. Cazul ilustrează riscurile interzicerii alcoolului pentru destinațiile turistice.

Schimbarea de direcție vine într-un moment important. Industria turismului încearcă să atragă mai mulți vizitatori în perioada sărbătorilor. Numărul de turiști străini a scăzut în acest an.

Consumul de băuturi alcoolice după-amiaza ar putea relansa finanțele. Sectorul turismului reprezintă aproximativ o cincime din economie. Interzicerea alcoolului risca să afecteze grav această industrie vitală.

Astfel, turiștii și locuitorii din zonă se vor putea bucura din nou de băuturile de după-amiază.

(sursa: Mediafax)

 

