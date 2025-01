UPDATE TikTok nu mai funcţionează în SUA

Aplicaţia, care are 170 de milioane de utilizatori în SUA, a trimis multora dintre aceştia un mesaj pe telefon cu mesajul: "Ne pare rău, TikTok este momentan indisponibilă", atribuind încetarea operaţiunilor legislaţiei promovate de Congres.

Stire initiala TikTok a ameninţat că-şi va închide aplicaţia duminică, în lipsa unor garanţii din partea guvernului Biden, preşedintele ales Donald Trump neputând să intervină înainte de a-şi prelua oficial atribuţiile luni, potrivit France Presse.

„Din nefericire, TikTok va fi constrâns să se închidă în 19 ianuarie", a anunţat compania pe X vineri seara, cel puţin dacă "guvernul lui Joe Biden nu oferă imediat garanţii pentru neaplicarea legii furnizorilor de servicii esenţiale".



Casa Albă apreciase vineri seara că "aplicarea legii trebuie să revină viitorului guvern, care îşi va prelua atribuţiile luni", potrivit unei declaraţii a purtătoarei sale de cuvânt, Karine Jean-Pierre.



Ministerul american al Justiţiei a anunţat la rândul său că aplicarea textului votat de Congres, cu o largă majoritate în aprilie 2024, care constrânge compania mamă chineză ByteDance să vândă TikTok sub ameninţarea cu intericţia, se va extinde în timp, ceea ce ridică problema efectelor sale pe termen foarte scurt.



Aceste declaraţii "nu au adus clarificările şi asigurarea necesare furnizorilor de internet care sunt cruciale pentru a menţine disponibilitatea TikTok pentru cei 170 de milioane de utilizatori americani", a estimat platforma.



Legea impune teoretic furnizorilor de internet şi magazinelor de aplicaţii să blocheze descărcările şi actualizările începând cu miezul nopţii de sâmbătă spre duminică.



Încălcarea acestei legi ar putea aduce magazinelor de aplicaţii amenzi de până la 5.000 de dolari per utilizator, adică 850 miliarde de dolari dacă se calculează în funcţie de numărul de utilizatori revendicat de reţeaua socială, respectiv 170 milioane.



Legea prevede posibilitatea ca preşedintele să suspende intrarea ei în vigoare pentru 90 de zile.



Karine Jean-Pierre a calificat ultima declaraţie a TikTok drept "manevră" într-o declaraţie transmisă mai multor media americane. "Nu vedem motivul pentru care Tik Tok şi alte societăţi să acţioneze înainte de preluarea atribuţiilor de către administraţia Trump luni", a spus ea.



Sesizată de TikTok într-un ultim recurs, Curtea Supremă americană a refuzat vineri, în unanimitate, să suspende legea.



Nouă înalţi magistraţi au estimat că chiar dacă "TikTok oferă un important mod de exprimare, interacţiune şi apartenenţă la o comunitate", îngrijorările Congresului în "materie de securitate naţională" sunt "bine fondate".



Aleşii americani au justificat votarea legii prin necesitatea de a împiedica autorităţile chineze să acceadă la datele utilizatorilor americani şi să manipuleze opinia în SUA.



Deşi în urmă cu un an platforma făcea obiectul ostilităţii făţişe din partea multor aleşi americani, situaţia s-a schimbat de atunci, iar în ultimele zile a apărut un consens politic în favoarea păstrării TikTok.



Donald Trump a declarat sâmbătă că va studia îndeaproape dosarul odată învestit luni şi că o "amânare de 90 de zile va fi probabil decretată".



"Dacă eu o decid, aceasta va fi probabil luni", a precizat el, într-un interviu acordat canalului NBC, aceasta după ce încercase în timpul primului său mandat să obţină interzicerea TikTok, dar fără succes. AGERPRES