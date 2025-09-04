Cum a fost posibilă tragedia de la Lisabona în care au murit 17 turiști

Cum s-a produs accidentul?

Incidentul a avut loc miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 18:15 (17:15 GMT), în apropiere de bulevardul Avenida da Liberdade, una dintre cele mai circulate artere din Lisabona.

Mai bine de 60 de pompieri și salvatori, sprijiniți de 22 de vehicule de intervenție, au fost mobilizați la fața locului. Potrivit primelor informații, citate de publicația Observador, un cablu s-ar fi desprins pe traseu, ceea ce a făcut ca vagonul să piardă controlul și să se izbească violent de o clădire.

Martorii povestesc că zona a fost acoperită rapid de fum, iar oamenii au fugit speriați. Imagini difuzate pe rețelele sociale arată vagonul galben răsturnat și complet avariat, înconjurat de echipele de urgență, potrivit BBC.

Mai multe persoane au rămas prinse în fiarele contorsionate și au fost eliberate cu greu de salvatori.

Compania care operează funicularul a anunţat că a făcut mentenanţa anul trecut, dar, chiar şi aşa, angajaţii au raportat anterior probleme la cablul de tensiune care cauza dificultăţi de frânare. „Probabil nu a fost o mentenanţă corespunzătoare pentru fluxul de trafic din aceşti ultimi ani, probabil a fost o supraîncărcare. Poate a fost un eşec în mentenanţă", a declarat un localnic.

Cine sunt victimele?

Autoritățile portugheze au confirmat implicarea a cel puțin 10 naționalități. Printre cei transportați la spital se numără patru portughezi, doi germani, doi spanioli, un capverdian, un canadian, un italian, un francez, un elvețian, un marocan și un sud-coreean.

Un purtător de cuvânt al Protecţiei Civile portugheze a furnizat detalii despre naţionalităţile celor 23 de răniţi, dar a refuzat să ofere informaţii despre cetăţenia celor 17 persoane ucise în accident.



La rândul său, AFP a relatat că, printre răniţi, se numără cel puţin 11 cetăţeni străini.



Tragedia a afectat și o familie cu un copil de trei ani, internat acum într-un spital din Lisabona. Mama, însărcinată, a fost transferată la o unitate maternă pentru îngrijiri speciale.

Deocamdată nu se știe câți pasageri se aflau la bord, însă funicularul Glória are o capacitate de aproximativ 40 de persoane.

Ce este funicularul Glória?

Inaugurat în 1885 și electrificat la începutul secolului XX, funicularul Glória leagă Piața Restauradores de cartierul istoric Bairro Alto, pe o distanță de 275 de metri. Călătoria durează doar trei minute, dar este una dintre cele mai apreciate experiențe turistice din Lisabona.

Sistemul este format din două vagoane conectate la capetele aceluiași cablu: atunci când unul coboară, greutatea sa îl ajută pe celălalt să urce. Spre deosebire de alte funiculare, cel din Lisabona este acționat de motoare electrice.

Linia Gloria transportă anual aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit primăriei.

Reacții după tragedie

Fabiana Pavel, președinta unei asociații de locatari din Lisabona, a declarat pentru BBC că întreaga comunitate este șocată. „Funicularul este esențial pentru locuitorii din Bairro Alto, mai ales pentru persoanele cu mobilitate redusă. Le permite să urce panta abruptă cu ușurință”, a explicat ea.

Totuși, aceasta a subliniat că în ultimii ani funicularul a devenit mai degrabă o atracție turistică, ceea ce i-a lăsat pe localnici fără un mijloc de transport practic. „În momentul accidentului, este posibil să fi fost la bord și părinți cu copii care se întorceau de la școală”, a adăugat Pavel.

Eliane Chaves, o braziliancă care locuieşte la Lisabona de 20 de ani, a declarat că trece zilnic pe lângă funicular.



"A fost declarat doliu naţional. Este cu adevărat trist", a spus ea. "Oamenii spun că a fost neglijenţă, dar nu a fost neglijenţă. Ei supraveghează totul temeinic. A fost un accident, la fel cum se poate întâmpla un accident de avion sau de maşină", a adăugat femeia, citată de Reuters.



Manuel Leal, liderul sindicatului Fectrans, a declarat pentru televiziunea locală că muncitorii de la funicularul Gloria - unul dintre simbolurile oraşului - s-au plâns de probleme cu tensiunea cablului de transport al funicularului, care îngreuna frânarea, dar este prea devreme pentru a spune dacă aceasta a fost cauza accidentului.

